شبورة مائية وارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بالقيم المسجلة فعلياً.

وأوضح "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية في الظل، مشيراً إلى أن طقس غدٍ سيكون أعلى حرارة من اليوم الاثنين، في ظل أجواء صيفية حارة تسود معظم الأنحاء.

وأضاف محمود القياتي أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الأجواء ستظل حارة رغم تراجع الحرارة تدريجياً مع نهاية الأسبوع، حيث تعود إلى معدلاتها الطبيعية لتتراوح حول 34 درجة مئوية.

وأشار محمود القياتي إلى أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الجوية الأبرز خلال الفترة الحالية، موضحاً أنها تستمر خلال الساعات المبكرة من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتبدأ في التلاشي اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، مؤكداً أهمية توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة.