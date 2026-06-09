تصل لـ 44.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبدالمطلب، نشرة إخبارية حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، الثلاثاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين يميل الطقس للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يؤدي إلى زيادة الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال فترات الظهيرة وساعات الذروة، وهو ما يتطلب الحذر الشديد عند الخروج في تلك الأوقات، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وفيما يتعلق بحالة الرياح، أشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية ببعض الفترات.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإرشادات الوقائية، وعلى رأسها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتقليل تأثير الحرارة المرتفعة.

وفيما يخص حالة البحرين، توقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.

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