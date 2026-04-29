بدء إجراء مقابلات للمتقدمين على فرص عمل بالأردن في مهنة فني منشار حجر

أعلنت وزارة العمل عن إجراء مقابلات شخصية للشباب الذين تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية في مهنة فني منشار حجر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في الخارج.

وأكد الوزير حسن رداد أن هذه المقابلات تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة من خلال القنوات الرسمية للدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال المصريين وصون كرامتهم.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل حريصة على تنظيم سفر وتشغيل العمالة المصرية بالخارج بشكل رسمي ومنظم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من ظاهرة السماسرة والكيانات الوهمية التي تستغل الشباب الراغبين في السفر والعمل بالخارج.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في الإعلان عن فرص العمل المتاحة بالخارج عبر منصاتها الرسمية، وإجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين بشفافية كاملة، بما يضمن اختيار العناصر المؤهلة التي تمثل العمالة المصرية بصورة مشرفة في مختلف دول العالم.

كما دعت الوزارة الشباب إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، والتقدم على فرص العمل من خلال القنوات المعتمدة، مؤكدة أن جميع خدمات وزارة العمل مجانية دون أي رسوم أو وسطاء.