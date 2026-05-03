وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يتفقدان مصنع "التابلت والموبايل" بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

تفقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، وذلك في مستهل زيارة الوزير للمحافظة اليوم، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وكان في استقباله مدير المصنع، وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والفني بالمصنع، ومسؤولو المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل المصنع ، واستمعا خلالها إلى عرض موجز من مسؤولي الشركة تضمن الإشارة إلى أن مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات في بني سويف يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من ضمن 14 مصنعًا لها حول العالم ،وهو من أوائل الصروح الصناعية التي استفادت من الرخصة الذهبية، التي تمنحها الدولة للمستثمرين لتذليل كافة العقبات الإدارية مما يعكس مناخ الاستثمار الجاذب في محافظة بني سويف.

ويضم المصنع خط إنتاج متخصص في إنتاج التابلت التعليمي الذي يوزع على كافة طلاب مصر في المرحلة الثانوية العامة ، حيث يتم تصنيعه داخل بني سويف وبأيدي شباب المحافظة مع نقل تكنولوجيا التصنيع" (Know-how) من كوريا إلى مصر، كما ينتج المصنع أحدث أنواع الشاشات (QLED) ويتم تصدير من الإنتاج إلى نحو 40 دولة في المنطقة (أفريقيا والشرق الأوسط)، وذلك عبر منتجات تحمل اسم "بني سويف" مكتوبة على الأجهزة في ملايين المنازل والبيوت حول العالم.

من جانبه أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خط إنتاج التابلت، يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، لتوطين صناعة الإليكترونيات في مصر، من خلال تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لنقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة للصناعة الوطنية ،فضلا تنمية المنطقة الصناعية من خلال وجود صرح عالمي بها مما يجتذب صناعات مُغذية مثل مصانع صغيرة لإنتاج وتصنيع الكرتون والبلاستيك والقطع الصغيرة مما يحوّل المنطقة إلى خلية نحل صناعية مُتكاملة.

فيما أوضح محافظ بني سويف أن زيارة المصنع تأكيد على أهمية المحافظة كمركز إقليمي لتصنيع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، خاصة وأن المصنع بمثابة الركيزة الأساسية للمبادرة الرئاسية لتوطين صناعة الإليكترونيات،بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحويل مصر إلى مركز للتصدير، خاصة وأن المصنع يعمل به مئات المهندسين والفنيين ممن تم تدريبهم في كوريا الجنوبية.



