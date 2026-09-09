كان بيعاكسها.. القبض على عامل تتبع فتاة بالمعادى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن سرد القائمة على النشر واقعة قيام أحد الأشخاص بتتبعها والسير خلفها بالقاهرة وتمكنها من الفرار منه فى إطار التوعية من مواجهة مثل تلك المواقف.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وتبين أنه بتاريخ 29/ أغسطس المنقضى قام أحد الأشخاص "لاتعلمه" بتتبعها والسير خلفها لمدة زمنية أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة حتى تمكنت من الفرار منه.

أمكن تحديد و ضبط مرتكب الواقعة (عامل بسوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض معاكستها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.