ضبط سائق سيارة “ميكروباص” متهم بسرقة هاتف محمول بالمرج

كشف أجهزة الأمن ملابسات، منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام سائق سيارة "ميكروباص" بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 3 الجارى حال إستقلال زوجته سيارة أجرة "ميكروباص" قامت بترك هاتفها المحمول بالسيارة سهواً ، وعقب نزولها قامت بالتواصل مع سائق سيارة "الميكروباص" رفض تسليمه لها وقام بغلق الهاتف .

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بالصور ومُرتكب الواقعة سائق"لا يحمل تراخيص" مقيم بدائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول “المُبلغ بسرقته”، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.



