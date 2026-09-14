قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقابة مشددة على مجمع محارق شبرامنت لمتابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
بعشرات الصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد بالسعودية
فيديو يوثق رحلة الرئيس السيسي إلى الهند.. أبرز لحظات قمة البريكس
الخارجية الإيرانية: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من التوتر بين إيران ودول الخليج
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة علي الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
252 شركة و195 ألف متخصص.. مصر تعزز مكانتها كمركز عالمي لصناعة التعهيد
الجنيه الذهب تخطى الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
شراكة مصرية ألمانية لتطوير كوادر الملاحة الجوية ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية
تشغيل تجريبي للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.. اعرف المحطات
بسبب بدء الدراسة.. هل يتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟
الهلال الأحمر يدفع بأكثر 4,500 طنًا من المساعدات عبر القافلة 277 لـ«زاد العزة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يستعيد قوته والين يتراجع مع ترقب قرارات الفائدة الأمريكية واليابانية

الدولار يستعيد قوته والين يتراجع مع ترقب قرارات الفائدة الأمريكية واليابانية
الدولار يستعيد قوته والين يتراجع مع ترقب قرارات الفائدة الأمريكية واليابانية
أ ش أ

 استعاد الدولار قوته اليوم / الإثنين /، بينما تعثر صعود الين الياباني قرب أعلى مستوى له في 7 أشهر، مع ترقب المستثمرين لاحتمال رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

ويواجه صناع السياسات النقدية حول العالم ضغوطًا سعرية متقلبة، مع تفاقم القتال في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل بفارق كبير، وأربك مسار أسعار الفائدة وسط موجات من عمليات البيع الحادة في السندات طويلة الأجل.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وحذر من زيادات أخرى، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بعد غد الأربعاء، ورفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من جانب بنك اليابان يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، لكن التصويت من المرجح أن يكون متقاربًا.

وزاد المتعاملون رهاناتهم على رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتعاملين سعّروا احتمالًا بنسبة 86% لرفع الفائدة هذا الأسبوع، إلى جانب توقع رفع آخر في وقت لاحق من العام.

وقال كيران ويليامز رئيس تداول العملات الآسيوية في إنتاتش كابيتال ماركتس: «الأسواق مهيأة بدرجة كبيرة لأسبوع يميل إلى التشدد، ما يعني أن مفاجأة سوق العملات الأكبر على الأرجح لن تكون بشأن من سيرفع الفائدة، وإنما بشأن من سيفشل في تأكيد التسعير الحالي».

وتراجع اليورو بنسبة 0.28% إلى 1.1565 دولار، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3503 دولار، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات أخرى، بنسبة 0.23% إلى 99.34، بعد تراجعه الطفيف على مدى أسبوعين متتاليين.

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشكل طفيف مبتعدًا عن أعلى مستوى له في عامين إلى 4.61%، بعد ارتفاعه بمقدار 26 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ولم تؤدِ ارتفاعات العوائد وتحول توقعات أسعار الفائدة حتى الآن إلى دفع الدولار إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ، إذ من المتوقع أيضًا أن ترفع البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة، في الوقت الذي لا تزال فيه المخاوف بشأن مصداقية سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي قائمة.

وقال استراتيجيو بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش سيحتاج إلى ترجمة لهجته المتشددة إلى تحرك في السياسة النقدية، وإلا فإنه يخاطر بمزيد من تقويض مصداقيته بشأن السيطرة على التضخم.

وأضافوا: «هناك احتمال ضئيل لتراجع الدولار الأمريكي إذا رفع المجلس الفيدرالي للسوق المفتوحة أسعار الفائدة، لكن وورش قلل من مخاطر الزيادات اللاحقة خلال المؤتمر الصحفي».

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى 106.7 دولار للبرميل، بعد أن أدت هجمات جديدة على السعودية إلى جانب هجمات إيرانية على سفن في الخليج إلى تفاقم مخاوف الإمدادات، عقب إغلاق خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 154.03 ين مقابل الدولار الأمريكي، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في 7 أشهر عند 152.89 ين، الذي سجله الأسبوع الماضي، وبدأت تظهر مؤشرات على تحول في معنويات السوق تجاه العملة، مع انتقال المضاربين إلى صافي مراكز شراء على الين للمرة الأولى منذ فبراير.

وقال محللون في بنك إم يو إف جي إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أصبح مسعرًا بالفعل إلى حد كبير، مشيرين إلى أن بنك اليابان سيحتاج إلى الإشارة إلى أنه يعتزم مواصلة وتيرة رفع أسعار الفائدة الأسرع حتى يواصل الين تحقيق مزيد من المكاسب.

وارتفع الين بنسبة 4% هذا الشهر، مدعومًا بتوقعات بأن يكون بنك اليابان أسرع في تنفيذ زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب مؤشرات على احتمال إعادة المستثمرين المحليين أصولهم إلى اليابان.

وقال تي دي سيكيوريتيز إنه يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة واحدة تقريبًا كل ربع سنة، في تحول عن وتيرته التدريجية التي كانت تتم كل 6 أشهر.

وأضاف أن عدم طرح زيادة أخرى على الطاولة في وقت لاحق من هذا العام قد يؤدي إلى ارتفاع سريع للدولار مقابل الين إلى مستويات تتراوح بين 157 و160 ينًا.

وقال بن بينيت رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى إل آند جي لإدارة الأصول، إن البنوك المركزية حول العالم ستراقب عن كثب تحول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف: «إذا بدا أننا مقبلون على سلسلة من الزيادات من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد يتعرض بنك اليابان مجددًا لضغوط لتبني رسالة أكثر تشددًا، وإلا فقد نشهد تجدد ضعف الين».

استعاد الدولار قوته تعثر صعود الين الياباني رفع أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

الزبادي

هل تتناول الزبادي يوميا؟.. احذر الإفراط في تناوله يؤدي لآثار غير متوقعة

برجر راب

طريقة عمل برجر راب في البيت.. أحلى من الجاهز

الطهي مرة واحدة أسبوعياً يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

دراسة: الطهي مرة واحدة أسبوعيا يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

بالصور

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

بملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها
هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد