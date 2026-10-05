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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش هننساكي.. تلاميذ يودعون معلمتهم بممر شرفي بعد بلوغها سن التقاعد

احدي المعلمات و طلاب بممر شرفي
احدي المعلمات و طلاب بممر شرفي
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا يرصد لحظات تكريم إحدى المعلمات بمعهد الشباسية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد بلوغها سن التقاعد، وسط حالة من التأثر بين زملائها وتلاميذها.

وظهرت المعلمة خلال مقطع الفيديو وهي تمر من ممر شرفي وسط تصفيق الحاضرين، فيما حرص عدد من التلاميذ على توديعها واحتضانها، تعبيرًا عن امتنانهم لها خلال سنوات عملها.

وشهدت لحظات الوداع دموعًا وزغاريد وأحضانًا بين المعلمة وتلاميذها، في مشهد عكس حالة المحبة التي جمعت بينهم طوال فترة وجودها داخل المعهد.

كما حرص التلاميذ على توديع معلمتهم بكلمات مؤثرة، معبرين عن حزنهم لرحيلها عن المعهد بعد سنوات من العطاء، ومتمنين لها حياة سعيدة خلال المرحلة المقبلة بعد انتهاء مسيرتها التعليمية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمشهد التكريم والوفاء للمعلمة، مؤكدين أن العلاقة بين المعلم وتلاميذه تتجاوز حدود الدراسة لتظل ذكراها حاضرة في نفوس الطلاب.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إحدى المعلمات المعلمات محافظة كفر الشيخ

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