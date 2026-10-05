حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشوارع بولاق الدكرور

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بنطاق حي بولاق الدكرور، بالتنسيق مع المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال نظافة ومعهم سيارة مكبس.

وأكد عاطف شعبان مدير عام النظافة بأن الحملات أسفرت عن رفع مخلفات النظافة بشارع العمدة والعشرين والملكة وترعه عبد العال وترعه الزمر وشارع سلام وشارع مشرفه وشارع ناهيا.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.