كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، حقيقة اهتمام الأندية الليبية بالتعاقد مع عدد من لاعبي الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تحركات ومفاوضات بشأن بعض اللاعبين، في ظل تزايد اهتمام الأندية العربية بالمواهب المصرية.

وأكد طارق رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن نادي أهلي بنغازي الليبي لم يتواصل نهائيًا مع ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، موضحًا أن الاهتمام باللاعب كان من بعيد، دون الدخول في مفاوضات رسمية أو تقديم أي عروض لضمه حتى الآن.

وفي سياق آخر، كشف وكيل اللاعبين عن اقتراب مهاجم مصري من الانتقال إلى أحد الأندية الليبية، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق له ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، لكنه رفض الكشف عن هويته أو النادي الذي سينتقل إليه في الوقت الحالي.

وأضاف أن هناك مفاوضات بشأن عدد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، من جانب أندية ليبية ومصرية وسعودية، موضحًا أن تألق اللاعبين المصريين في كأس العالم لفت أنظار العديد من الأندية العربية، ودفعها لمتابعة المواهب المصرية تمهيدًا للتعاقد معها.

وأشار طارق رمضان إلى أن الدوري العراقي بدأ هو الآخر في استقطاب لاعبين مصريين، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدمات المحترفين المصريين خلال الفترة المقبلة.