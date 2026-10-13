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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين «تعليم جنوب سيناء» والأزهر لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي بالمدارس

اللقاء التنسيقي في التعليم
اللقاء التنسيقي في التعليم
ايمن محمد

استقبلت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفدًا من منطقة الدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف بالمحافظة، برئاسة الشيخ رفيق سليمان الشناوي، مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى بجنوب سيناء، وبحضور سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ برامج دعوية وتوعوية داخل المدارس بمختلف مدن المحافظة.

ووقّعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ومنطقة الدعوة والإعلام الديني محضر تنسيق للجهود المشتركة، بهدف تنفيذ برامج توعوية تستهدف ترسيخ القيم والدينية والوطنية لدى الطلاب، وتعزيز وعيهم، وبناء شخصياتهم على أسس تربوية وحضارية سليمة.

 

يأتي التعاون في إطار التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية، والاستفادة من الدور التوعوي للأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام السمحة، والمساهمة في معالجة القضايا المجتمعية، وتنمية وعي النشء، وترسيخ قيم التسامح والانتماء الوطني واحترام الآخر.

واتفق الجانبان، خلال جلسة التنسيق، على بدء تنفيذ الخطة التوعوية الموجهة إلى طلاب المدارس بمختلف مدن ومراكز جنوب سيناء، من خلال برامج تستهدف تنمية الوعي الديني والأخلاقي، وترسيخ المبادئ والقيم الإيجابية، بما يعزز دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه وسلوكه.

وتُنفَّذ المبادرة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبدعم ومتابعة الدكتور أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

جنوب سيناء تعليم الأزهر التعليم تنسيق

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