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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يعلن انضمام محمد عوض لاعب "زد" لقائمة منتخب مصر تحت 20 سنة

محمد عوض
محمد عوض
نورهان عادل

كشف سيف زاهر، الاعلامي الرياضي، عن انضمام عنصر جديد من نجوم نادي زد إف سي إلى صفوف المنتخب الوطني للشباب.  
وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«نجم جديد من نجوم زد اف سي على الساحة الأفريقية!
محمد عوض ينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة»

حيث جاء اختيار محمد عوض ضمن القائمة التي أعلنها وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري، في إطار خطة الإعداد للمنافسات القارية المقبلة، ليواصل النادي تقديم المواهب الشابة التي تسعى لتمثيل الكرة المصرية على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد، حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيز العناصر المختارة قبل خوض البطولة الأفريقية

سيف زاهر فيسبوك محمد عوض منتخب مصر

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