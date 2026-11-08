الكشف عن تفاصيل إصابة مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي، تعرض حارس مرماه وقائد الفريق مانويل نوير لإصابة خلال مواجهة ماينز، التي أقيمت يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأوضح النادي البافاري أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة نوير بتمزق جزئي في أحد أوتار قدمه اليمنى، مشيراً إلى أن الحارس المخضرم سيغيب عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف بايرن ميونخ حتى الآن عن المدة المحددة لغياب قائده، في انتظار تطورات حالته الصحية واستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويُعد غياب نوير ضربة قوية لبايرن ميونخ، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه الحارس المخضرم في حماية عرين الفريق، إلى جانب خبرته الواسعة وقدرته على قيادة الخط الخلفي، خاصة في المواجهات الكبرى والمباريات الحاسمة.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للفريق على الحارس البديل خلال فترة غياب نوير، مع ترقب موقف قائد الفريق وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية، في ظل حرص النادي على عدم التعجل في عودته قبل اكتمال تعافيه وتجنب تفاقم الإصابة.