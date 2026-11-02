قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل السفر بالقطار.. كيف تعرف أن تذكرتك الإلكترونية صحيحة ومعتمدة؟

قبل السفر بالقطار.. كيف تعرف أن تذكرتك الإلكترونية صحيحة ومعتمدة؟
قبل السفر بالقطار.. كيف تعرف أن تذكرتك الإلكترونية صحيحة ومعتمدة؟
ولاء عادل

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمسافرين حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا واستخدامها أثناء الرحلة دون الحاجة إلى طباعتها، وذلك من خلال الاحتفاظ ببيانات الحجز على الهاتف المحمول وإظهارها لمشرف القطار عند طلب مراجعتها، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات السفر على الركاب.

وتحرص الهيئة على توضيح الضوابط الخاصة بالتذاكر الإلكترونية، خاصة ما يتعلق برمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يُستخدم للتحقق من بيانات الحجز والتأكد من صحة التذكرة أثناء الرحلة، سواء كانت محفوظة على الهاتف أو مطبوعة من إحدى ماكينات الدفع الإلكتروني.

كيف تستخدم التذكرة الإلكترونية دون طباعتها؟

يمكن للمسافر حجز تذكرة القطار وسداد قيمتها والحصول عليها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر أو التطبيق الرسمي، ثم الاحتفاظ ببيانات الحجز على الهاتف المحمول وتقديمها لمشرف القطار عند طلب التحقق منها.

ولا يشترط في هذه الحالة طباعة التذكرة، طالما يستطيع الراكب عرض بياناتها بوضوح على شاشة الهاتف، بما يسمح بمراجعة تفاصيل الحجز والتحقق من صحتها خلال الرحلة.

كيف تتأكد من صحة تذكرة القطار؟

يُعد رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من العناصر الأساسية التي تساعد في التحقق من صحة التذكرة الإلكترونية، إذ يتيح لمشرف القطار فحص بيانات الحجز إلكترونيًا والتأكد من تسجيل التذكرة على منظومة الحجز التابعة للهيئة.

ولذلك، يجب على المسافر التأكد من ظهور الرمز بوضوح على شاشة الهاتف المحمول، بحيث يكون قابلًا للقراءة والفحص دون وجود ما يعيق عملية التحقق.

أما الركاب الذين يحصلون على تذاكرهم من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، فيتعين عليهم التأكد من وجود رمز QR Code مطبوع بصورة واضحة على التذكرة، والحفاظ عليه دون تعرضه للمسح أو التلف أو الطمس، حتى يتمكن مشرف القطار من قراءته ومراجعة بيانات الحجز أثناء الرحلة.

هل يمكن استخدام التذكرة الإلكترونية بواسطة شخص آخر؟

ترتبط التذكرة الإلكترونية ببيانات الراكب الذي أُجري الحجز باسمه، ولا يجوز استخدامها بواسطة شخص آخر، إذ يجب أن تتطابق بيانات المسافر مع المعلومات المسجلة على التذكرة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن القواعد المنظمة لحجز تذاكر القطارات واستخدامها، بما يضمن التحقق من بيانات الركاب وصحة الحجوزات.

إرشادات مهمة قبل استقلال القطار

ينبغي على المسافرين الاحتفاظ ببيانات التذكرة الإلكترونية على هواتفهم والتأكد من إمكانية عرضها بوضوح عند طلب مراجعتها، مع التحقق من سلامة رمز QR Code وقدرة مشرف القطار على قراءته.

كما يُنصح الركاب الذين يستخدمون التذاكر المطبوعة بالحفاظ عليها في حالة جيدة، والتأكد من عدم تعرض الرمز الموجود عليها للتلف أو الطمس، لتجنب أي صعوبات أثناء فحص التذاكر.

تذكرة القطار تذكرة القطار الإلكترونية السكك الحديدية حجز تذاكر القطارات التذكرة الإلكترونية حجز القطار أونلاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إنقاذ 43 مهاجرًا من منطقة ساحلية وعرة جنوبي جزيرة كريت اليونانية

إنقاذ 43 مهاجرًا من منطقة ساحلية وعرة جنوبي جزيرة كريت اليونانية

الرئيس السوري

بداية من 1 ديسمبر.. سوريا تحدد ساعات العمل الرسمية من 8 صباحا حتي 4 عصرا

وزيرا دفاع السعودية وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

وزيرا دفاع السعودية وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد