قبل السفر بالقطار.. كيف تعرف أن تذكرتك الإلكترونية صحيحة ومعتمدة؟

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمسافرين حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا واستخدامها أثناء الرحلة دون الحاجة إلى طباعتها، وذلك من خلال الاحتفاظ ببيانات الحجز على الهاتف المحمول وإظهارها لمشرف القطار عند طلب مراجعتها، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات السفر على الركاب.

وتحرص الهيئة على توضيح الضوابط الخاصة بالتذاكر الإلكترونية، خاصة ما يتعلق برمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يُستخدم للتحقق من بيانات الحجز والتأكد من صحة التذكرة أثناء الرحلة، سواء كانت محفوظة على الهاتف أو مطبوعة من إحدى ماكينات الدفع الإلكتروني.

كيف تستخدم التذكرة الإلكترونية دون طباعتها؟

يمكن للمسافر حجز تذكرة القطار وسداد قيمتها والحصول عليها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر أو التطبيق الرسمي، ثم الاحتفاظ ببيانات الحجز على الهاتف المحمول وتقديمها لمشرف القطار عند طلب التحقق منها.

ولا يشترط في هذه الحالة طباعة التذكرة، طالما يستطيع الراكب عرض بياناتها بوضوح على شاشة الهاتف، بما يسمح بمراجعة تفاصيل الحجز والتحقق من صحتها خلال الرحلة.

كيف تتأكد من صحة تذكرة القطار؟

يُعد رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من العناصر الأساسية التي تساعد في التحقق من صحة التذكرة الإلكترونية، إذ يتيح لمشرف القطار فحص بيانات الحجز إلكترونيًا والتأكد من تسجيل التذكرة على منظومة الحجز التابعة للهيئة.

ولذلك، يجب على المسافر التأكد من ظهور الرمز بوضوح على شاشة الهاتف المحمول، بحيث يكون قابلًا للقراءة والفحص دون وجود ما يعيق عملية التحقق.

أما الركاب الذين يحصلون على تذاكرهم من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، فيتعين عليهم التأكد من وجود رمز QR Code مطبوع بصورة واضحة على التذكرة، والحفاظ عليه دون تعرضه للمسح أو التلف أو الطمس، حتى يتمكن مشرف القطار من قراءته ومراجعة بيانات الحجز أثناء الرحلة.

هل يمكن استخدام التذكرة الإلكترونية بواسطة شخص آخر؟

ترتبط التذكرة الإلكترونية ببيانات الراكب الذي أُجري الحجز باسمه، ولا يجوز استخدامها بواسطة شخص آخر، إذ يجب أن تتطابق بيانات المسافر مع المعلومات المسجلة على التذكرة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن القواعد المنظمة لحجز تذاكر القطارات واستخدامها، بما يضمن التحقق من بيانات الركاب وصحة الحجوزات.

إرشادات مهمة قبل استقلال القطار

ينبغي على المسافرين الاحتفاظ ببيانات التذكرة الإلكترونية على هواتفهم والتأكد من إمكانية عرضها بوضوح عند طلب مراجعتها، مع التحقق من سلامة رمز QR Code وقدرة مشرف القطار على قراءته.

كما يُنصح الركاب الذين يستخدمون التذاكر المطبوعة بالحفاظ عليها في حالة جيدة، والتأكد من عدم تعرض الرمز الموجود عليها للتلف أو الطمس، لتجنب أي صعوبات أثناء فحص التذاكر.