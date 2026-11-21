حرصت الإعلامية إيمان الحصري على دعم صديقتها الإعلامية دعاء فاروق، عقب عدم فوزها في انتخابات النادي، مؤكدة أن الاختلاف في الآراء والاختيارات الانتخابية لا يبرر الشماتة أو الإساءة الشخصية، وأن قيمة الإنسان ومكانته لا تتوقف على الفوز أو الخسارة في الانتخابات.

انتخابات النادي

ونشرت إيمان الحصري صورة تجمعها بدعاء فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقتها برسالة مطولة عبّرت خلالها عن رفضها لتحويل نتائج الانتخابات إلى وسيلة لإطلاق الأحكام على الأشخاص أو التشكيك في نواياهم.

وقالت إيمان الحصري إن من حق أي شخص أن يرى مرشحًا مناسبًا أو غير مناسب لمنصب معين، وأن يتفق أو يختلف مع أفكاره وأسلوبه، موضحة أن صندوق الانتخابات هو الفيصل، ومن يفوز يستحق التهنئة، أما من لم يحالفه التوفيق فيقال له «Hard luck»، وينتهي الأمر عند هذا الحد.

وأضافت أن ما لا يجوز هو اتخاذ عدم فوز شخص في الانتخابات مبررًا للشماتة فيه، أو إطلاق الأحكام على شخصه وأهله ونواياه، والتحدث بيقين عن أمور قد لا يعلم الآخرون حقيقتها.

وشددت إيمان الحصري على أن الرقي والتحضر الحقيقيين يظهران في طريقة تعامل الإنسان مع الأشخاص الذين يختلف معهم، وليس في الاتفاق معهم فقط.

ووجهت رسالة خاصة إلى صديقتها دعاء فاروق، قائلة: «صديقتي العزيزة دعاء فاروق، ليكي تاريخك ومكانتك ومحبة ناس كتير، وهي قيمة لا يضيف إليها الفوز في انتخابات ناد ولا ينتقص منها عدم الفوز».

واختتمت إيمان الحصري رسالتها بالتعبير عن حبها وتقديرها لدعاء فاروق، مؤكدة اعتزازها بالصفات الإنسانية الجميلة التي عرفتها فيها، وموجهة لها كلمات الدعم والمحبة.