نظم قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر احتفالية تحت عنوان «معا لمواجهة التنمر»، وتضمنت الاحتفالية محاضرة شارك فيها وليد الضوي، معلم لغة عربية وعضو نادي الأدب، ومحمود عبد الشافي، واعظ بالأوقاف، وتحدثا خلالها عن التنمر وكيفية مواجهته، ونشر الوعي بين الأطفال بخطورة هذه الظاهرة، وتعزيز قيم التسامح والمحبة والاحترام المتبادل، وترسيخ ثقافة تقبل الآخر، مع التأكيد على أهمية مواجهة التنمر ونشر السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع، وأن الاختلاف بيننا مصدر للتميز وليس سببا للسخرية أو الإساءة.

بالإضافة إلى العديد من الفقرات والأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة، التي شارك فيها الأطفال لتنمية مواهبهم، كما تضمنت ورشة للفنون التشكيلية في الرسم والتلوين، بتدريب شيرين محمد خير، أخصائي فنون تشكيلية، وورشة حكي عن أعياد الطفولة، سردتها ثناء محمود، أخصائي المكتبة العامة، إلى جانب ورشة باستخدام ورق الفوم، بتدريب رحمة أحمد، قسم الفنون التشكيلية، ومسابقة ثقافية للأطفال نفذتها هناء يونس، أخصائي مكتبة الطفل.

واختتمت الفعاليات بعروض مسرحية وفنية للموهوبين من الأطفال، تحت إشراف بسمة أبو السعود.

ومن ضمن الأنشطة التي ينظمها إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، ومحمد رجب مدير فرع ثقافة الأقصر، أقامت مكتبة ثقافة النمسا دوريا ثقافيا بمشاركة طلاب مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الإعدادية بالنمسا، أدارته هبة زكي.

ونظمت المكتبة محاضرة بعنوان «اليوم العالمي للطفولة.. الطفولة بين الحقوق والرعاية»، أوضح خلالها أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، أن الطفولة من أهم المراحل العمرية في حياة الإنسان وتشكيل شخصية الفرد، مشيرا إلى اهتمام الدولة بحل المشكلات التي تواجه الطفولة قبل الولادة وبعدها وفي مرحلة التعليم الأساسي، والاهتمام بإنشاء التعليم المجتمعي والتربية الخاصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

كما أشار إلى مسؤولية الأسرة في رعاية الطفل، واهتمام الإسلام والأسرة بالتربية السليمة منذ الصغر.