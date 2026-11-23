تقدم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي يقدرها اللاعب بنحو 700 ألف جنيه.

وقال عبدالباسط عبر برنامجه "في السنتر" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن حسام عبد المجيد منح إدارة الزمالك مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري لحل الأزمة بشكل ودي، إلا أن النادي لم يتجاوب مع طلبه، ما دفع اللاعب إلى اتخاذ إجراءات رسمية وتقديم شكوى لدى اتحاد الكرة، مع سداد الرسوم المقررة يوم الأحد.

وأضاف أن حسام عبد المجيد يرى أن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك تبلغ 700 ألف جنيه، بعدما حصل في البداية على وعد من إدارة النادي بصرفها، قبل أن يتم إخطاره بوجود خصومات جرى تطبيقها عليه، وأنه مدين بمستحقات لصالح النادي.

في المقابل، أكد مصدر داخل نادي الزمالك عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة لحسام عبد المجيد لدى النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يتضمن بندًا ينص على خصم 10% من مستحقاته حال عدم التتويج ببطولتين خلال الموسم الماضي، وهو ما لم يتحقق.

وأشار المصدر إلى وجود مستحقات أخرى على اللاعب تتعلق بالإنذارات التي حصل عليها خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن آخر دفعة من مستحقاته المالية تم صرفها يوم 23 سبتمبر الماضي، وبالتالي لا توجد أي مستحقات متأخرة أخرى له لدى النادي.