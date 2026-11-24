أعلنت حكومة جمهورية توجو، عزمها إنشاء 05ر596 كيلومتر من الطرق الريفية في عام 2027، موزعة على الأقاليم الخمسة في البلاد.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري، اليوم /الثلاثاء/، أن هذا المشروع يأتي ليكمل أعمالا سبق برمجتها لتغطية 85ر1201 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى 7ر307 كيلومتر أخرى في إقليم "السافانا".

وتهدف السلطات التوجولية من خلال هذه الاستثمارات إلى فك العزلة عن المناطق الزراعية، وتسهيل نقل المحاصيل إلى الأسواق، والحد من الخسائر التي تلي عملية الحصاد، لاسيما خلال موسم الأمطار.

وفي المناطق الريفية، تقدر هذه الخسائر بما يتراوح بين 20% و30% من الإنتاج الزراعي، وقد تصل في حالة بعض المحاصيل سريعة التلف -مثل الطماطم- إلى ما بين 50% و90%.