تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي 2026، في ظل التوسع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية اللحظية، التي تتيح إرسال الأموال واستقبالها على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو استخدام ماكينات الصراف الآلي.

وتختلف رسوم إنستاباي وفقًا لقيمة المبلغ المحول ونوع الخدمة المستخدمة، حيث يطبق التطبيق عمولة محددة على التحويلات المالية، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

كما توجد رسوم إضافية على خدمات الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بعد استنفاد عدد العمليات المجانية شهريًا.

وفي هذا التقرير نستعرض رسوم التحويل عبر إنستاباي، وتكلفة تحويل 70 ألف جنيه، والحدود القصوى للتحويلات اليومية والشهرية، ورسوم الاستعلام عن الرصيد.

كم تبلغ رسوم التحويل عبر إنستاباي 2026؟

تبلغ رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي 0.1% من قيمة المبلغ المحول، وفقًا للتعريفة المطبقة منذ أبريل 2025، مع تحديد حد أدنى للرسوم يبلغ 50 قرشًا، وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل.

وبموجب هذه التعريفة، ترتفع عمولة التحويل تدريجيًا مع زيادة قيمة الأموال المرسلة، لكنها لا تتجاوز 20 جنيهًا مهما بلغت قيمة المعاملة ضمن الحدود المسموح بها.

ويتيح التطبيق للمستخدم الاطلاع على رسوم التحويل قبل تأكيد العملية، بما يساعد على معرفة التكلفة النهائية ومراجعة تفاصيل المعاملة قبل إرسال الأموال إلى الحساب أو المستفيد.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب في إنستاباي

لا تقتصر تكلفة استخدام إنستاباي على تحويل الأموال، إذ تشمل أيضًا خدمات الاستعلام عن الرصيد والاطلاع على كشف الحساب المختصر.

ويمنح التطبيق المستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، سواء لمعرفة الرصيد أو متابعة البيانات المالية للحساب.

وبعد استهلاك العمليات المجانية، يتم تحصيل 50 قرشًا مقابل كل عملية استعلام إضافية، وهو ما يجعل متابعة عدد مرات الاستعلام أمرًا مهمًا لتجنب الرسوم غير الضرورية.

الحد الأقصى للتحويل اليومي والشهري عبر إنستاباي

حدد تطبيق إنستاباي حدودًا قصوى للتحويلات المالية، سواء للعملية الواحدة أو إجمالي المبالغ التي يمكن تحويلها خلال اليوم والشهر، وجاءت الحدود وفقًا للأرقام الواردة في التعريفة على النحو التالي:

الحد الأقصى للتحويل في العملية الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي التحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي التحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتتيح هذه الحدود للمستخدم تنفيذ أكثر من عملية تحويل خلال اليوم، بشرط ألا تتجاوز قيمة المعاملات مجتمعة 120 ألف جنيه، مع الالتزام بالحد الشهري البالغ 400 ألف جنيه.

ويختلف الحد الأقصى للعملية الواحدة عن إجمالي التحويلات اليومية، إذ يمكن للمستخدم إرسال مبلغ يصل إلى 70 ألف جنيه في معاملة واحدة، ثم تنفيذ تحويلات أخرى طالما لم يتجاوز إجمالي المبالغ السقف اليومي المحدد.

رسوم تحويل 70 ألف جنيه عبر إنستاباي

يتساءل كثير من المستخدمين عن قيمة الرسوم المقررة عند تحويل الحد الأقصى للعملية الواحدة عبر إنستاباي، والبالغ 70 ألف جنيه.

وباحتساب عمولة التحويل البالغة 0.1%، تصل الرسوم الحسابية للمبلغ إلى 70 جنيهًا، إلا أن التطبيق يطبق حدًا أقصى للعمولة يبلغ 20 جنيهًا فقط للعملية الواحدة.

و تبلغ رسوم تحويل 70 ألف جنيه عبر إنستاباي 20 جنيهًا، وليس 70 جنيهًا، بسبب الحد الأقصى المقرر لعمولة التحويل.

وتعني هذه الآلية أن المستخدم لا يتحمل زيادة مفتوحة في رسوم التحويل عند إرسال مبالغ كبيرة، إذ تظل العمولة ثابتة عند سقف 20 جنيهًا بمجرد تجاوز قيمة التحويل المستوى الذي تصل عنده الرسوم إلى هذا الحد.

هل يمكن معرفة رسوم إنستاباي قبل تحويل الأموال؟

يتيح تطبيق إنستاباي معرفة الرسوم المقررة على عملية التحويل قبل تأكيد إرسال الأموال، حيث تظهر قيمة العمولة ضمن تفاصيل المعاملة قبل تنفيذها نهائيًا.

ويمكن للمستخدم مراجعة المبلغ المراد تحويله والرسوم المستحقة، والتأكد من إجمالي التكلفة قبل إتمام العملية.

ويُنصح بالتمييز بين رسوم تحويل الأموال ورسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب، مع متابعة حدود التحويل اليومية والشهرية، لضمان الاستفادة من خدمات إنستاباي وإتمام المعاملات المالية وفقًا للقواعد المحددة