التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، (EBISAWA Yo) مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر، ووفداً من المقر الرئيسي للهيئة بطوكيو، خلال زيارتهم الحالية لمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، واستعراض أبرز المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد الياباني، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية اليابانية، وما تشهده من تعاون مُثمر في العديد من المجالات، ولا سيما السياحة والآثار، مشيداً بإسهامات هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية والأثرية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي يُعد نموذجاً ناجحًا للشراكة والتعاون بين البلدين.

وأشار إلى حرص الوزارة على مواصلة تعزيز هذا التعاون والبناء على ما تحقق من نجاحات، مع الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري والبحث العلمي، من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم، بما يُسهم في صون التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة على المستوى الدولي.

وخلال اللقاء، تم استعراض تطورات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأبرز الأسواق السياحية المصدرة لها، والشرائح السياحية المستهدفة، إلى جانب قدرة القطاع السياحي في مصر على التعامل مع الأزمات والتكيف مع المتغيرات والتحديات الإقليمية، بما يعكس مرونته وقدرته على الحفاظ على معدلات النمو.

كما تناول اللقاء استعراض الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي، ولا سيما المنشآت الفندقية والسياحية، وخطط التوسع في طاقتها الاستيعابية وتطويرها، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين، وتلبية الطلب المتنامي على المقصد السياحي المصري.

وتطرق اللقاء كذلك إلى المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، ونموذجاً للتعاون المصري الياباني المُثمر في مجال الآثار والمتاحف، حيث أشاد السيد الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في هذا المشروع، مشيراً إلى أن المتحف استقبل نحو 5.2 مليون زائر خلال عامه الأول من الافتتاح، بما يعكس مكانته كأحد أهم عوامل الجذب السياحي والثقافي، ودوره في تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

حضر اللقاء الأستاذة ميادة مجدي المُمثل الأول الإقليمي لمكتب جاكيا في مصر، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيد حسام نصر ممثل وزارة الخارجية.

