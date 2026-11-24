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تجري القوات المسلحة الصينية والكمبودية مناورات عسكرية مشتركة في كمبوديا، خلال الفترة من أواخر نوفمبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أن المناورات التي تحمل اسم «التنين الذهبي 2026» ستركز على العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والقرصنة، إلى جانب جهود الإغاثة الإنسانية.

وتعد هذه النسخة الثامنة من سلسلة مناورات «التنين الذهبي» بين القوات المسلحة في البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن المناورات من المتوقع أن تسهم في تعزيز بناء مجتمع صيني كمبودي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، قادر على مواجهة مختلف الظروف.

وتُعد مناورات «التنين الذهبي» تدريبا عسكريا مشتركا دوريا بين الصين وكمبوديا، يهدف إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع نطاق التبادلات العسكرية بين البلدين.

وكانت الصين قد أرسلت قوات للمشاركة في هذه المناورات للمرة الأولى عام 2016.