أكد زايد نايف، عضو لجنة تحكيم ملتقى أفلام المحاولة ومدير التصوير السينمائي، أن ملتقى أفلام المحاولة يمثل فرصة مهمة للهواة ومحبي السينما لعرض أعمالهم أمام الجمهور والنقاد والمتخصصين، والحصول على التقدير والجوائز، موضحا أن تنوع الأفلام المشاركة يمنح صناعها مساحة للتعبير عن مواهبهم، بدلًا من بقاء أعمالهم حبيسة الأدراج.

وقال نايف، خلال حواره عبر زوم ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إن لجنة التحكيم تراعي محدودية الإمكانيات الإنتاجية، وتركز على قدرة الفيلم على إيصال فكرته والالتزام بالأساسيات الفنية، إلى جانب الروح والموهبة وامتلاك الأدوات اللازمة، مشيرا إلى اختلاف معايير التقييم بين الأفلام الروائية والتسجيلية وأفلام الذكاء الاصطناعي، مع وجود الإحساس والصورة عنصرين مشتركين بينها.

وأضاف عضو لجنة التحكيم، أن الأفلام القصيرة، التي تتراوح مدتها بين 3 و15 دقيقة، تستطيع تقديم حكاية متكاملة وإيصال المعنى حتى دون حوار، من خلال الكادرات وأداء الممثلين، مؤكدا أن نجاح التجربة يعتمد على توظيف الأدوات الفنية بصورة صحيحة، وبناء الخط الدرامي بما يضمن وصول الفكرة والإحساس إلى المشاهد.