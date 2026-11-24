أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة تمثل محطة مهمة لتعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين مصر والعراق، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة وتداخل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وقال البرديسي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع قناة «إكسترا نيوز»، إن الزيارة تحمل رسائل سياسية مهمة، أبرزها حرص البلدين على الحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز التشاور والتنسيق المستمر، لمنع اتساع دائرة الصراعات والتوترات الإقليمية.

التنسيق الأمني وتبادل المعلومات

وأوضح خبير العلاقات الدولية ، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين القاهرة وبغداد، بما يدعم الأمن المشترك ويحافظ على وحدة الدول الوطنية واستقرار مؤسساتها وسيادتها.

وأشار إلى أن التعاون الأمني لا يعني الدخول في أحلاف عسكرية، وإنما يستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

مصالح اقتصادية مشتركة بين مصر والعراق

ولفت البرديسي إلى أن العلاقات المصرية العراقية لا تستند فقط إلى الروابط التاريخية والحضارية، وإنما تقوم أيضًا على المصالح الاقتصادية والمستقبلية المشتركة.

وأضاف أن العراق يحتاج إلى الخبرات المصرية في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية وشبكات الطرق، بينما تمثل السوق العراقية فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لتوسيع أنشطتها وتعزيز وجودها في المنطقة.

وأكد أهمية تحويل الزيارات الرسمية إلى شراكات مؤسسية مستدامة، تضمن استمرار التعاون الاقتصادي وعدم اقتصاره على مشروعات أو فرص استثمارية مؤقتة.

التعاون الثلاثي مع الأردن

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحًا أن هذا الإطار يتيح فرصًا واسعة للتكامل في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة.

وشدد على أن التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين القاهرة وبغداد، من خلال اللجان المشتركة والمشاركة المؤسسية، يمثل ركيزة لتوسيع المصالح المتبادلة والاستفادة من الخبرات والموارد والإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والعراقي.