أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم (الثلاثاء) أن ليتوانيا قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2022.

وقالت الهيئة في بيان اليوم : لقد قدمت ليتوانيا الدعم لأوكرانيا حتى قبل اتساع دائرة الحرب، ففي 13 فبراير 2022، وصلت صواريخ "ستينجر" الليتوانية إلى أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الليتوانية مليار دولار أمريكي، حيث تبلغ سنويا ما لا يقل عن 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لليتوانيا. وتشمل هذه المساعدات أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة، وذخائر بعيدة المدى".

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن ليتوانيا زودت أوكرانيا بـ 90 مولدا كهربائيا خلال الأشهر الأكثر برودة في الشتاء الماضي.

ومنذ خريف عام 2022، ساهم مدربون ليتوانيون - بالتعاون مع دول شريكة - في تدريب أكثر من 60 ألف جندي أوكراني في إطار عملية "إنترفليكس"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه يواصل المدربون الليتوانيون تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين كجزء من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا . وفي الوقت ذاته، تقدم الكوادر الطبية الليتوانية المساعدة للمدافعين الأوكرانيين الجرحى في رحلة إعادة التأهيل والعودة إلى حياتهم الطبيعية.