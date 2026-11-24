وضعت محكمة التحكيم الرياضي الرواية المغربية بشأن المكالمة الهاتفية المزعومة بين رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم وأحد المحكمين في موقف مثير للجدل، بعدما نفت تلقيها أي استئناف رسمي من الاتحاد المغربي يتعلق بالواقعة، في تطور يثير تساؤلات بشأن حقيقة الخطاب الذي قيل إنه قُدم إلى المحكمة قبل ساعات من إعلان الحكم النهائي في أزمة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكشفت الصحفية مالانج ساني أن فانيسا تريسي، رئيسة قسم الاتصالات والإعلام في محكمة التحكيم الرياضي، أكدت عدم تلقي المحكمة أي استئناف من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بشأن المكالمة الهاتفية المزعومة بين عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي، وأحد أعضاء هيئة التحكيم الثلاثية، وهو ما يتناقض مع تقارير تحدثت عن تقديم شكوى رسمية مغربية.

تقارير عن خطاب مغربي بشأن اتصال مزعوم

كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن المستشار القانوني للاتحاد المغربي أرسل خطابًا إلى محكمة التحكيم الرياضي للإبلاغ عن «حادثة» مزعومة، مع احتفاظ الاتحاد بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتتعلق الواقعة بمكالمة هاتفية قيل إنها جرت يوم الأحد بين عبد الله فال وأحد المحكمين الثلاثة المكلفين بالنظر في النزاع بشأن نهائي البطولة الأفريقية.

وأثارت الأنباء المتعلقة بالمكالمة المزعومة جدلًا واسعًا، نظرًا لحساسية القضية وتعلقها بهيئة قضائية تتولى الفصل في نزاع على لقب قاري، إذ تفرض طبيعة الإجراءات الالتزام بالاستقلالية والحياد. وجعل ذلك الحديث عن اتصال محتمل بين أحد أطراف النزاع ومحكم القضية محل اهتمام واسع، دون وجود دليل معلن يثبت وقوع مخالفة.

الاتحاد السنغالي يرفض الاتهامات

في المقابل، رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم الاتهامات بشكل قاطع، إذ وصف أمينه العام عبد الله سيدو الحديث عن الاستئناف بأنه «وهمي».

وأكد سيدو أن رئيس الاتحاد عبد الله فال لا يعرف المحكمين المعنيين بالقضية، مشيرًا إلى أن فال لم يحضر جلسة الاستماع التي عُقدت في 8 أكتوبر، ردًا على الرواية المتداولة بشأن الاتصال المزعوم.

ترقب الحكم النهائي في أزمة اللقب

يأتي توضيح محكمة التحكيم الرياضي وسط حالة من التوتر والترقب المحيطة بالملف، بعدما امتد النزاع على لقب البطولة لأشهر، وتداخلت الاعتراضات على القرارات المتعلقة بالمباراة النهائية مع المسار القانوني الساعي إلى حسم هوية البطل رسميًا.

ومن المقرر أن تعلن محكمة التحكيم الرياضي حكمها اليوم الثلاثاء، لحسم النزاع بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي انتهى بفوز السنغال داخل الملعب، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح اللقب للمغرب على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة.

ومع اقتراب موعد القرار، تتجه الأنظار إلى المحكمة وسط تساؤلات بشأن حقيقة الشكوى المزعومة، وما إذا كانت الروايات المتداولة تعكس بالفعل ما جرى داخل أروقة القضية.