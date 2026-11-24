أثار تطور جديد في قضية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بين منتخبي المغرب والسنغال، جدلًا واسعًا قبل ساعات من الموعد المرتقب لإعلان محكمة التحكيم الرياضي «تاس» قرارها النهائي بشأن النزاع المثير للجدل، بعدما سلط موقع سنغالي الضوء على تحرك للاتحاد المغربي لكرة القدم يتعلق بأحد المحكمين المكلفين بالنظر في القضية.

ونشر موقع «سيني نيوز» السنغالي تقريرًا بعنوان «المغرب في حالة ذعر ويوجه اتهامًا غير معقول إلى أحد القضاة»، أشار فيه إلى أن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم أرسل خطابًا رسميًا إلى محكمة التحكيم الرياضي للإبلاغ عن واقعة يشتبه في ارتباطها بنزاهة إجراءات القضية، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور الحكم المنتظر.

شكوى مغربية بشأن اتصال هاتفي مزعوم

وبحسب التقرير، نقلًا عن مصدر مقرب من القضية، وجه المستشار القانوني للاتحاد المغربي خطابًا إلى المحكمة، تحدث فيه عن اتصال هاتفي يُقال إنه جرى يوم الأحد الماضي بين أحد المحكمين الثلاثة المكلفين بالنظر في النزاع، وهو محامٍ ألماني، وعبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وأشار الموقع السنغالي إلى أن الاتحاد المغربي لم يكتفِ بالإبلاغ عن الواقعة المزعومة، بل أكد احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما اعتبره التقرير تمهيدًا لاحتمال تقديم اعتراضات أو طعون تتعلق بالإجراءات المتبعة في القضية.

لكن التقرير لم يتضمن دليلًا يثبت مضمون الاتصال المشار إليه، أو يؤكد أن الحديث تناول القضية محل النزاع. كما لم تتضح حتى الآن طبيعة الواقعة بصورة كاملة، ولم تُنشر رواية الاتحاد السنغالي أو رد رسمي من محكمة التحكيم الرياضي بشأن البلاغ المغربي.

توقيت الخطاب يثير تساؤلات في السنغال

ركز التقرير السنغالي على توقيت الخطاب المغربي، موضحًا أنه جاء بعد انعقاد جلسة الاستماع في القضية يوم 8 أكتوبر الماضي، وإغلاق إجراءات التقاضي، وقبل ساعات من الموعد المعلن لإصدار الحكم.

واعتبر الموقع أن إثارة الواقعة في هذه المرحلة تطرح تساؤلات بشأن سبب عدم إبلاغ المحكمة بها في وقت سابق، إذا كان الجانب المغربي يرى أنها تمثل مسألة مؤثرة في سلامة الإجراءات.

وذهب التقرير إلى أن التحرك قد يكون محاولة لإثارة الشكوك بشأن نزاهة الإجراءات قبل إعلان القرار، وربط ذلك باحتمال استعداد الجانب المغربي لخوض جولة جديدة من النزاع القانوني إذا لم تأتِ النتيجة لمصلحته.

غير أن هذه القراءة تظل وجهة نظر الموقع السنغالي، ولا تعني ثبوت وجود محاولة للتأثير في المحكمة.

من الملعب إلى المحكمة.. كيف بدأت أزمة المغرب والسنغال؟

تعود جذور الأزمة إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025، التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي، وشهدت أحداثًا مثيرة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

فبعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، غادر لاعبو السنغال أرض الملعب بناءً على توجيهات مدربهم باب ثياو، احتجاجًا على قرار الحكم، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة بعد توقف استمر نحو 15 دقيقة.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة بانينكا، قبل أن ينجح باب جاي في تسجيل هدف الفوز للسنغال خلال الوقت الإضافي، لتنتهي المواجهة بانتصار المنتخب السنغالي داخل الملعب.

وعقب المباراة، تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باحتجاج أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي، معتبرًا أن مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب تستوجب اعتبار المنتخب منسحبًا من المباراة.

وفي 17 مارس 2026، أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا باعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 3-0، ومنح الفوز للمغرب بقرار اعتباري، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي للطعن على القرار.

ومنذ ذلك الحين، ينتظر الطرفان حسم النزاع أمام المحكمة، وسط تمسك السنغال بأحقيتها في اللقب الذي حسمته داخل الملعب، واستناد المغرب إلى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي.

حكم «تاس» يحدد مصير اللقب

تترقب الجماهير المغربية والسنغالية قرار محكمة التحكيم الرياضي، المقرر صدوره اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، في قضية تجاوزت حدود النتيجة الرياضية وأصبحت نزاعًا قانونيًا بشأن تطبيق اللوائح وتداعيات مغادرة أرض الملعب خلال المباراة النهائية.

وفي انتظار موقف المحكمة من الخطاب المغربي الأخير، يبقى من الضروري التمييز بين الوقائع التي أوردها التقرير السنغالي والاتهامات والتفسيرات التي طرحها، خصوصًا أن تفاصيل الاتصال المزعوم لم تُكشف بصورة كاملة، ولم يصدر ما يثبت تأثيره في إجراءات القضية.