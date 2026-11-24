كشف الفنان تامر هجرس عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مؤلم وخضوعه لعملية جراحية، وذلك خلال فيديو من ألمانيا لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «Modern mti» ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي.

تفاصيل الحادث والإصابات

​وأوضح هجرس أن الحادث وقع نتيجة «سكوتر» كهربائي سريع وخطير للغاية، مشددا على أنه لم يكن حادث موتوسيكلا كما قد يظن البعض، قائلا: «هو حادث بـ«سكوتر» كهربائي سريع وخطير جدا وليس موتوسيكلا».

​وقال واصفا لحظة السقوط وما نتج عنها من إصابات: «طرت من على «الاسكوتر» الخاص بي وتشقلبت وأصبت بشرخ في الكتف والكوع وإصابة في الركبة»، مؤكدا أن «الإصابة كانت مؤلمة كثيرا وربنا يقوم كل مريض بالسلامة».

رحلة العلاج في ألمانيا وتصوير الأكشن

​وعن تطورات حالته الصحية، طمأن الفنان جمهوره على تحسنه، مشيرا إلى أن التدخل الجراحي كان في غضروف ومخدة الركبة بعدما تورمت وامتلأت بالدم، لافتا إلى أنه أجرى العملية برفقة طبيب صديق في ألمانيا عقب خضوعه لعملية أخرى في الركبة الثانية.

​كما كشف تامر هجرس عن كواليس تحضيراته الفنية قبيل الجراحة، موضحا: «كنت أصور عمل أكشن قبل العملية لأنني أعلم أنني سأكون بعدها مستندا على العكاز حتى الشفاء».

رسالة شكر للجمهور

​وأعرب هجرس عن امتنانه الكبير لكل من حرص على الاطمئنان عليه، مؤكدا أنه متأثر للغاية بدعوات الجمهور ومحبته، وقال: «متأثر جدا بسؤال الناس ودعواتهم وحبهم»، مختتما حديثه بالتأكيد على أن «محبة الناس أهم شيء في الدنيا وشاكر لسؤالكم جميعا».