كشف الفنان حسن أبو الروس عن أحدث أعماله الفنية، وتفاصيل مشاركته في مسلسل «سلطان الديب»، الذي يواصل تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل تحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وقال حسن أبو الروس، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» إنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل «سلطان الديب»، مشيرًا إلى حماسه الكبير للعمل، خاصة أن الشخصية التي يجسدها مختلفة وتحمل تفاصيل لا يرغب في الكشف عنها خلال الوقت الحالي، حتى تظل مفاجأة للمشاهدين عند عرض المسلسل.

وأوضح حسن أبو الروس أنه قرر إشراك الجمهور في أجواء المسلسل من خلال مسابقة أطلقها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب متابعيه بمحاولة توقع اسم الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

وأضاف أنه وعد الشخص الذي سيتمكن من معرفة اسم الشخصية بشكل صحيح بحضور يوم تصوير كامل من المسلسل برفقته، في خطوة تهدف إلى زيادة التفاعل مع الجمهور ومشاركة متابعيه تفاصيل من كواليس العمل بطريقة مختلفة ومميزة.

وتفاعل الجمهور مع هذه المسابقة، خاصة مع حالة الغموض التي يحرص أبو الروس على إحاطتها بالشخصية، وهو ما يزيد من حالة التشويق لمعرفة طبيعتها ودورها ضمن أحداث المسلسل.

سعيد بالعمل مع أحمد العوضي

وأعرب حسن أبو الروس عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجم أحمد العوضي في مسلسل «سلطان الديب»، مؤكدًا اعتزازه بهذه التجربة والعمل إلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين وصناع العمل.

وأشاد بالمخرج محمد عبد السلام، معربًا عن سعادته بالتعاون معه، وموجهًا التحية إلى جميع أفراد فريق العمل، الذين يبذلون جهودًا كبيرة من أجل خروج المسلسل بالشكل الذي يليق بالجمهور.

ويترقب حسن أبو الروس عرض مسلسل «سلطان الديب»، وسط حالة من الحماس لتقديم شخصية جديدة ومختلفة، خاصة أنه يحرص دائمًا على اختيار الأدوار التي تتيح له تقديم مساحات متنوعة من الأداء الفني والتواصل مع الجمهور.

ومن المنتظر أن يكشف الفنان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بشخصيته خلال الفترة المقبلة، بعدما أثار فضول متابعيه بالمسابقة التي أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.