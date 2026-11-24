تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل متابعة تحركات سوق الصرف وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات وتكلفة الاستيراد.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجلت العملة الأمريكية تحركات محدودة في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، مع استمرار تداولها أعلى مستوى 54 جنيها في معظم البنوك، بعد تراجعها في عدد من البنوك خلال ختام تعاملات أمس، الاثنين.

وتراوحت التراجعات المسجلة أمس بين قرشين و10 قروش في عدد من البنوك، فيما أظهرت التحديثات المصرفية الأخيرة تفاوتا في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو ما يدفع المتعاملين إلى مقارنة الأسعار قبل إجراء عمليات تحويل العملات أو البيع والشراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك وفقا لآخر التحديثات المعلنة كالتالي.

البنك المركزي المصري: 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 54.341 جنيه للشراء و54.444 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.14 جنيه للشراء و54.24 جنيه للبيع.

بنك البركة: 54.29 جنيه للشراء و54.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.27 جنيه للشراء و54.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 54.29 جنيه للشراء و54.39 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 54.00 جنيه للشراء و54.10 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لبيع الدولار بين البنوك الواردة في التحديثات، عند 54.50 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء فيه 54.40 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

وأظهرت آخر بيانات البنك الأهلي المصري أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وجاءت كالتالي.

الدولار الأمريكي: 54.13 جنيه للشراء و54.23 جنيه للبيع.

اليورو: 58.9855 جنيه للشراء و59.2192 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 70.5206 جنيه للشراء و70.8081 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 37.6661 جنيه للشراء و37.7804 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.8914 جنيه للشراء و7.923 جنيه للبيع بسعر التحويل.

الكرون النرويجي: 5.4921 جنيه للشراء و5.5276 جنيه للبيع بسعر التحويل.

الكرونا السويدية: 5.2607 جنيه للشراء و5.2871 جنيه للبيع بسعر التحويل.

الفرنك السويسري: 64.2264 جنيه للشراء و64.5058 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 33.9607 جنيه للشراء و34.1585 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 35.8395 جنيه للشراء و35.9979 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 170.1399 جنيه للشراء و175.4732 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

الريال السعودي: 14.3486 جنيه للشراء و14.4532 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.7232 جنيه للشراء و14.7677 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 141.3131 جنيه للشراء و143.8347 جنيه للبيع.

الريال العماني: 138.493 جنيه للشراء و140.8571 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.7386 جنيه للشراء و14.8779 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 75.4688 جنيه للشراء و76.596 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 8.1202 جنيه للشراء و8.1414 جنيه للبيع بسعر التحويل.

وتختلف أسعار العملات بين التعاملات النقدية والتحويلات المصرفية وفقا لنوع العملة والخدمات المتاحة لدى البنك، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقا للتحديثات التي تعلنها البنوك.