تتزايد أهمية متابعة أسعار الذهب في مصر مع اختلاف توجهات المواطنين بين شراء المشغولات الذهبية والاستثمار في السبائك والجنيهات، باعتباره أحد الخيارات التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وتدفع التغيرات المستمرة في سوق الصاغة المتعاملين إلى متابعة أحدث الأسعار قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة مع تفاوت قيمة الجرام وفقا لدرجة نقاء العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتكشف آخر تحديثات أسعار الذهب عن اختلاف مستويات البيع والشراء بين الأعيرة المختلفة، وهو ما يتطلب التعرف على سعر كل عيار، إلى جانب احتساب المصنعية والدمغة عند تحديد التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي.

عيار 24: 6490 جنيها للبيع و6445 جنيها للشراء.

عيار 21: 5680 جنيها للبيع و5640 جنيها للشراء.

عيار 18: 4870 جنيها للبيع و4835 جنيها للشراء.

عيار 14: 3785 جنيها للبيع و3760 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 45440 جنيها للبيع و45120 جنيها للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 201905 جنيهات للبيع و200485 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: 3640.6 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الفرق بين أعيرة الذهب واستخدامات كل عيار

تتحدد قيمة الذهب وفقا لنسبة المعدن الخالص الموجودة في كل عيار، إذ ترتفع درجة النقاء مع زيادة نسبة الذهب، وهو ما ينعكس على السعر وطبيعة الاستخدام.

ويتصدر عيار 21 قائمة الأعيرة الأكثر انتشارا وتداولا في مصر، نظرا لاعتماد محال الصاغة عليه في تصنيع نسبة كبيرة من المشغولات الذهبية، فضلا عن إقبال المواطنين على شرائه عند تجهيز مستلزمات الزواج أو الاحتفاظ به كوسيلة للادخار.

أما عيار 24 فيتميز بأعلى درجات النقاء بين الأعيرة المتداولة، لاحتوائه على النسبة الأكبر من الذهب الخالص، ولذلك يستخدم بصورة أساسية في صناعة السبائك التي يقبل عليها الراغبون في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة.

في المقابل، يحظى عيار 18 باهتمام الراغبين في اقتناء المشغولات ذات التصميمات العصرية، نظرا لمرونته في التشكيل وتنوع الأشكال التي يمكن تصنيعها منه، وهو ما يجعله من الخيارات المناسبة لمحبي الحلي الحديثة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

ترتبط حركة أسعار الذهب في السوق بعدد من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلية.

كما تؤثر التطورات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في اتجاهات المستثمرين، إذ يزداد اهتمام بعضهم بالذهب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية وعدم اليقين، باعتباره من الأصول التي تستخدم للتحوط من المخاطر والحفاظ على قيمة المدخرات.

وتسهم معدلات الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية في التأثير على حركة التداول داخل السوق، بما ينعكس على مستويات الأسعار وفقا لتغيرات العرض والطلب.