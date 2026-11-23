وجه الإعلامي أحمد شوبير التهنئة لـ منتخب مصر للناشئين بعد الفوز على منتخب قطر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها الدوحة.

وقال شوبير في تصريحات عبر راديو أون سبورت: لا أحب اطلاق لقب نجم على الأولاد الصغار لأنه مصطلح يحتاج وقت طويل جدا لكن هناك لاعبين على طريق النجومية مثل أحمد صفوت.

وواصل: أنا من أوائل الناس الذين تحدثوا عن أحمد صفوت، مثلما تحدثت على محمد حمد، وقبله حمزة عبد الكريم،اتابع الناشئين وهم منجم الذهب للكرة المصرية.

وتابع: أحمد صفوت مكسّر الدنيا، وبعيدا عن تسجيله هدف أمس وأنه رجل المباراة، لكن الولد الخامة واضحة، 16 سنة وعنده موهبة

وأكمل : أرجو من زملائنا والله، ودي نصيحة بكل حب يعني" بلاش نسأل" «أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟» الولد بيلعب في الزمالك من صغره يبقى زملكاوي، القصة منتهية.

وواصل : بلاش اسئلة طب تلعب في الأهلي ولا تلعب في الزمالك؟ ليس لها داع إلا لو الولد احترف، مثلما حدث مع حسام عبد المجيد، هناك مشكلة مع الزمالك، هنا ممكن تسأل.

وأكمل : لكن ولد من أبناء النادي وموجود وبيتمرن وبيلعب، فنادي الزمالك هنا لازم بيديه وأسنانه يقفش في الولد اللي زي أحمد صفوت

وأضاف: بطلب من النادي الأهلي في قصة محمود صلاح، أنت جايب صفقة هايلة جدًا من غزل المحلة لم تستفد منها حتى الآن.