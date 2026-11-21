استقر سعر أدني أعيرة الذهب في تعاملات اليوم اليوم السبت 21-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر عيار 14

وجاء آخر تحديث لأقل أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة 3683 جنيها للشراء و 3650 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب استقرارًا دون تغيير وسط حالة من الترقب على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

واستمر تراجع الذهب خلال تداولات أمس بمقدار 185 جنيها علي الأقل.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 5525 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6314 جنيها للشراء و 6257 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 5788 جنيها للشراء و 5735 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5525 جنيها للشراء و 5475 جنيها للبيع.

سعر عيار18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4735 جنيها للشراء و 4692 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3683 جنيها للشراء و 3650 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 44.2 ألف جنيه للشراء و 43.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3539 دولار للشراء و 3538 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3,743.26 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,744.30 دولار.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، قال مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين، إن سوق البلاتين العالمية ستعود إلى تسجيل عجز في المعروض العام المقبل، مدفوعة بارتفاع الطلب على السبائك والعملات وتراجع التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالبلاتين.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 45.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1,373.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 954.60 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي امس الأربعاء أن مسؤولي البنك رأوا الشهر الماضي تزايد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إنه يميل إلى دعم تشديد السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

و قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة التضخم، سواء عبر رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو من خلال الإشارة إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة خلال 2027.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 90% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10% لرفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وقال محللون، إن هبوط الذهب إلى ما دون مستوى 3,800 دولار قد يعزز المعنويات السلبية تجاه المعدن، في ظل استمرار ضعف الطلب على الشراء وارتفاع مخاطر حدوث مزيد من عمليات التصفية مع استمرار التراجع.