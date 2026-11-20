يتعرض سعر الذهب في مصر لهبوط مستمر على مستوى تعاملات مساء اليوم الجمعة 20-11-2026.

الذهب مستمر في التراجع

وفقد سعر الذهب 130جنيهًا جديدة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية؛ ليصل إجمالي ما فقده الذهب منذ أول التعاملات المسائية إلى 160جنيهًا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5540 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6331 جنيها للشراء و6274 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 5803 جنيها للشراء و5751 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5540 جنيها للشراء و5490 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4748 جنيها للشراء و4705 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3693 جنيها للشراء و3660 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 44.32 ألف جنيه للشراء و43.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3560 دولارا لشراء و3559 دولارا للبيع.