شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها، إزالة 20 طاحونة ذهب واسترداد 18 ألف متر مربع أراضي أملاك دولة بقوص، جامعة قنا تستعد لإطلاق مبادرة «اطمني وطمنيهم» للتوعية بسرطان الثدي، المحافظ يؤكد توزيع المعلمين الجدد على الإدارات التعليمية التابعين لها جغرافيًا، ويعلن بأن تطوير مصنع الغزل والنسيج بالتعاون مع التضامن الاجتماعي ومؤسسة النداء سوف يوفر5 آلاف فرصة عمل، ارتفاع ضحايا حادث قفط - القصير بقنا إلي 6 وفيات ومصاب، والمحافظ ينعى ضحايا الحادث ويوجه بتذليل الإجراءات لأسر الضحايا.

إزالة 20 طاحونة ذهب واسترداد 18 ألف متر مربع أراضي أملاك دولة بقوص

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حملة مكبرة بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية حجازة.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الحملة قادها محمود عبد الصبور، نائب رئيس مجلس المدينة، بحضور الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 17 ألفا و800 متر مربع.

جامعة قنا تستعد لإطلاق مبادرة «اطمني وطمنيهم» للتوعية بسرطان الثدي

تواصل جامعة قنا، جهودها لدعم صحة المرأة وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال الاستعداد لإطلاق مبادرة «اطمني وطمنيهم»، التي تستهدف الوصول إلى المرأة داخل الجامعة وخارجها برسائل توعوية وخدمات طبية تسهم في تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة والكشف المبكر.

وتضمنت المناقشات وضع الترتيبات التنظيمية لحصر منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات، تمهيداً لتحديد الفئات المستهدفة وتنظيم مشاركتهن في فعاليات المبادرة، إلى جانب إعداد برنامج متكامل يجمع بين التوعية والتثقيف الصحي والفحص الطبي.

محافظ قنا: توزيع المعلمين الجدد على الإدارات التعليمية التابعين لها جغرافيًا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتسكين وتوزيع المعلمين المعينين الجدد ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة "30 ألف معلم" على الإدارات التعليمية التابعين لها جغرافيًا، تحقيقًا للرضا الوظيفي والاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وأكد محافظ قنا، بأن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص المحافظة على تهيئة بيئة عمل مستقرة ومناسبة للمعلمين الجدد، وتخفيف أعباء الانتقال عن كاهلهم، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية، ويسهم في انتظام العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة بمختلف مراكز المحافظة.

بينهم سيدة.. ارتفاع ضحايا حادث قفط - القصير بقنا إلي 6 وفيات ومصاب

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة بيج مع سيارة نقل ثقيل بتريلا بطريق قفط القصير جنوب قنا إلي 6 وفيات وإصابة آخر بينهم سيدة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى بيجو بطريق قفط – القصير، نتج عنها وفيات ومصابين.

محافظ قنا: تطوير مصنع الغزل والنسيج سوف يوفر5 آلاف فرصة عمل

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن هناك خطة طموحة لتطوير مصنع الغزل والنسيج بقنا وتحويله إلى مصنع متكامل للملابس الجاهزة المخصصة للتصدير، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون بين مصنع غزل قنا، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة "النداء"، وهو ما سوف يسهم في توفير قرابة 5 آلاف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع الدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي لمؤسسة "النداء"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المشروعات التنموية، وتوطين الصناعات الحرفية والملابس الجاهزة بالمحافظة، بحضور محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن بقنا، والدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بمؤسسة النداء.