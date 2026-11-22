شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حملة مكبرة بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 30 لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية حجازة.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن الحملة قادها محمود عبد الصبور، نائب رئيس مجلس المدينة، بحضور الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 17 ألفا و800 متر مربع.

وقال شاكر إن الحملة نجحت في إحباط أنشطة تنقيب غير مشروع عن خام الذهب، والتي تمكنت من إزالة 20 طاحونة و20 حوض "سنايد" مخصصة لاستخلاص المعدن النفيس بطرق تقليدية ومخالفة للقانون، ودون خضوع للضوابط والتراخيص الرسمية، وذلك في نطاق قرية حجازة قبلي.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، مسئولي القرية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأراضي المستردة، وعدم السماح بعودة التعديات أو ممارسة أي أنشطة مخالفة مجدداً.

وأكد شاكر اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لقرارات الدولة والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.