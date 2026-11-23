كشفت تقديرات تقنية أجرتها قناة "Geekerwan" المتخصصة، عن أن تشغيل لعبة "GTA 6" على أجهزة الكمبيوتر بسرعة 60 إطاراً في الثانية ودقة "1440p" قد لا يتطلب معالجاً رائداً باهظ التكلفة كما رجحت تقارير سابقة، رغم أن بناء جهاز قادر على تحقيق هذا الأداء يظل مكلفاً.

المواصفات المطلوبة لتشغيل GTA 6 بسرعة 60 إطاراً على PC

وأوضح تقرير تقني نشره موقع "Notebookcheck" نقلاً عن اختبارات "Geekerwan" على منصات الألعاب، أن مضاهاة الجودة البصرية لمنصة "PS5" بمعدل 60 إطاراً في الثانية على الكمبيوتر ستتطلب معالجاً من معمارية "Zen 5" مثل "AMD Ryzen 7 9700X" مقترناً ببطاقة رسوميات "RTX 5070" أو ما يعادلها، بتكلفة إجمالية تقترب من 2,000 دولار.

وتتوافق هذه التقديرات مع آراء أوليفر ماكنزي من فريق "Digital Foundry" الذي أشار إلى قدرة معالجات "Intel" من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر وسلسلة معالجات "AMD Ryzen 7000" و"9000" على الوصول إلى 60 إطاراً في الثانية، دون الحاجة الحتمية لمعالج "Ryzen 7 9800X3D".

تحديات المعالج في أجهزة الكمبيوتر القديمة وأسعار اللعبة

لفت التقرير إلى أن "Geekerwan" تتوقع عمل اللعبة بمعدل يقارب 30 إطاراً في الثانية فقط على أجهزة الكمبيوتر المتوسطة القديمة، مما سيدفع الكثيرين للاعتماد على تقنيات توليد الإطارات (Frame Generation) لتعويض نقص الأداء، فيما حذر فريق "Hardware Unboxed" من أن معالج "Ryzen 7 5800X3D" قد يواجه صعوبات في التشغيل.

وبحسب ما ذكره الموقع، أظهرت اختبارات "Geekerwan" بعد إلغاء قفل الإطارات عبر ثغرة في جهاز "Xbox Series X" أن اللعبة تحقق ما بين 32 و35 إطاراً في الثانية فقط أثناء القيادة بسبب اختناق المعالج، علماً بأن "GTA 6" متوفرة حالياً على "PS5" و"PS5 Pro" و"Xbox Series X|S" بسعر 79.99 دولار للنسخة القياسية و99.99 دولار لنسخة "Ultimate"، بينما لم يُحدد موعد إصدارها على الكمبيوتر بعد.