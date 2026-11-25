لم يكن النجاح اللافت الذي يحققه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع بيراميدز مجرد نتيجة لسلسلة من الانتصارات المتتالية أو تألق مجموعة من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة وإنما يرتبط بتغييرات فنية وتكتيكية واضحة انعكست على شكل الفريق داخل الملعب وقدرته على فرض أسلوبه والتعامل بمرونة مع مختلف المنافسين.

وقدم موكوينا بداية استثنائية مع بيراميدز بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز في المباريات الـ16 التي خاضها تحت قيادته بمختلف المسابقات دون تعادل أو هزيمة ليحقق العلامة الكاملة في انطلاقة تعكس حجم التطور الذي شهده الفريق على المستويين الفني والبدني وكان أخرها الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين فى إطار مباريات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري .

لكن اللافت في تجربة المدرب الجنوب إفريقي لا يتوقف عند النتائج وإنما يمتد إلى الأرقام والمؤشرات الفنية التي تكشف عن تحسن واضح في كفاءة بيراميدز الهجومية والدفاعية وقدرته على استثمار الاستحواذ واختراق التكتلات الدفاعية وخلق حلول متنوعة للوصول إلى مرمى المنافسين.

موكوينا يتفوق على يورتشيتش في الكفاءة الهجومية والدفاعية

أحد أبرز أسباب نجاح موكوينا مع بيراميدز يتمثل في التطور الذي طرأ على كفاءة الفريق مقارنة بالفترة السابقة تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش خاصة على مستوى صناعة الفرص والتحكم في الخطورة التي يتعرض لها مرمى الفريق.

وتشير المؤشرات الإحصائية إلى ارتفاع معدل الأهداف المتوقعة لبيراميدز بنسبة 20.3% وهو ما يعكس تطور قدرة الفريق على صناعة الفرص والوصول إلى المناطق الهجومية بصورة أكثر فاعلية بدلًا من الاكتفاء بالاستحواذ أو تدوير الكرة دون تهديد حقيقي لمرمى المنافس.

وفي المقابل انخفض معدل الأهداف المتوقعة المستقبلة بنسبة 20.5% بما يعكس تحسن التنظيم الدفاعي وتقليل الفرص الخطيرة التي يحصل عليها المنافسون ليصبح بيراميدز أكثر توازنًا بين الواجبات الهجومية والحفاظ على صلابة الخط الخلفي.

الانتقائية في الضغط.. سر الصلابة الدفاعية لبيراميدز

من أبرز التغييرات التي ظهرت في طريقة لعب بيراميدز تحت قيادة موكوينا الاعتماد على الضغط الانتقائي بدلًا من الاندفاع المستمر خلف الكرة إذ أصبح الفريق أكثر تنظيمًا في تحديد توقيتات الضغط والمناطق التي يتحرك فيها اللاعبون لاستعادة الاستحواذ.

وتساعد هذه الفلسفة على الحفاظ على التوازن بين خطوط الفريق وتقليل المساحات التي يمكن للمنافس استغلالها عند تجاوز الضغط فضلًا عن منح لاعبي بيراميدز فرصة لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة تسمح ببدء هجمات سريعة وخطيرة.

كيف نجح موكوينا في فك شفرة التكتلات الدفاعية؟

يمثل التعامل مع الفرق التي تعتمد على التراجع الدفاعي وإغلاق المساحات أحد أصعب الاختبارات أمام الأجهزة الفنية خاصة عندما يكون الفريق مطالبًا بفرض السيطرة والوصول إلى المرمى أمام منافس لا يمنح مساحات كافية في المناطق الهجومية.

لكن بيراميدز تحت قيادة موكوينا أظهر تطورًا ملحوظًا في التعامل مع هذا النوع من المواجهات بعدما ارتفع معدل دخول منطقة جزاء المنافسين بنسبة 11.7% وهو ما يعكس قدرة أكبر على نقل الخطورة إلى المناطق المؤثرة بدلًا من الاكتفاء بالاستحواذ بعيدًا عن المرمى.

كما ارتفع معدل النقاط التي يحصدها بيراميدز أمام الفرق التي تعتمد على التكتلات الدفاعية من 1.5 نقطة إلى 3 نقاط في المباراة الواحدة في مؤشر على نجاح المدرب الجنوب إفريقي في إيجاد حلول مختلفة للتعامل مع المنافسين الذين يغلقون المساحات.

الكرات الثانية.. سلاح جديد يمنح بيراميدز أفضلية هجومية

من التفاصيل اللافتة في أداء بيراميدز تحت قيادة موكوينا تطور التعامل مع الكرات الثانية بعدما أصبح الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف من استخلاص الكرة الثانية في ملعب المنافس بالدوري برصيد 6 أهداف.

وجاءت هذه الأهداف بواقع هدفين أمام غزل المحلة وهدف أمام كل من القناة ووادي دجلة والأهلي وطلائع الجيش لتكشف عن أحد الأسلحة التي أصبحت تمنح الفريق أفضلية إضافية في الثلث الهجومي.

وتعتمد هذه الفكرة على استمرار الضغط والتحرك بعد انتهاء المحاولة الهجومية الأولى وعدم منح المنافس فرصة لالتقاط الأنفاس أو إعادة تنظيم صفوفه مع سرعة التعامل مع الكرات المرتدة من الالتحامات والتدخلات الدفاعية.

21 هدفًا مقابل 14.19 هدف متوقع.. كفاءة تهديفية تتجاوز الأرقام

يقدم بيراميدز تحت قيادة موكوينا أرقامًا لافتة على المستوى التهديفي بعدما سجل الفريق 21 هدفًا في الدوري مقابل 14.19 هدف متوقع ليتجاوز رصيده الفعلي من الأهداف المعدل الإحصائي المتوقع بنسبة تقترب من 48%.

ويعكس هذا الفارق قدرة لاعبي بيراميدز على استثمار الفرص المتاحة بكفاءة مرتفعة من خلال جودة إنهاء الهجمات ودقة التنفيذ أمام المرمى وهو ما يمنح الفريق أفضلية إضافية في المباريات التي لا تتعدد فيها الفرص الواضحة.

ورغم أن التفوق على معدل الأهداف المتوقعة لا يضمن استمرار المعدل نفسه خلال المباريات المقبلة فإنه يكتسب أهمية أكبر عند النظر إليه بالتزامن مع ارتفاع معدل صناعة الفرص ودخول منطقة الجزاء إلى جانب التحسن الدفاعي الذي أظهرته المؤشرات الإحصائية.

16 مباراة و16 انتصارًا.. حصيلة استثنائية لموكوينا مع بيراميدز

على مستوى النتائج حقق موكوينا بداية مثالية مع بيراميدز بعدما قاد الفريق للفوز في جميع المباريات الـ16 التي خاضها بمختلف المسابقات دون تسجيل أي تعادل أو خسارة وسجل اللاعبون 39 هدفًا بمعدل يقارب 2.5 هدف في المباراة الواحدة.

وعلى مستوى الدوري سجل بيراميدز 21 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط وهي حصيلة تعكس التوازن الواضح بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي وتؤكد أن الفريق لم يعد يعتمد على التفوق الهجومي وحده لحسم المواجهات.

كما يتصدر بيراميدز مؤشر اللمسات بالكرة في ملعب المنافس برصيد 245 لمسة في الدوري إلى جانب تصدره معدل الأهداف المتوقعة برصيد 14.2 هدف وهو ما يعكس حجم الحضور الهجومي للفريق وقدرته على فرض وجوده في المناطق المتقدمة.