أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الدولة المصرية ومجموعة ميرسك العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل البحري وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والتدريب والتأهيل، وخدمات السلامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن ذلك جاء خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الأربعاء /، فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه بي موللر – ميرسك"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورباب بولس نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، وهاني النادي ممثل مجموعة ايه بي موللر ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة "إن السيد الرئيس أكد اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الدولة المصرية ومجموعة ميرسك العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل البحري وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والتدريب والتأهيل، وخدمات السلامة. كما أشاد السيد الرئيس بمشروعات المجموعة المتعددة في مصر، مؤكدا سيادته حرص مصر على تعميق التعاون الاستثماري مع المجموعة، خاصة في ظل الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، موجها سيادته الشكر للشركة على ما تبذله من جهود لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة من خلال مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» أعرب عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدا أن مصر تعتبر شريكا استراتيجيا ومحورا رئيسا لأنشطة المجموعة في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن قناة السويس تظل المسار المفضل لشبكة ميرسك العالمية، ومعلنا أن الشركة قد استأنفت بالفعل عملياتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتواصل حاليا استكمال عودة كامل شبكتها وخدماتها عبر هذا المسار خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتوازي مع استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن زيادة حمولات السفن، وتوسيع أسطول السفن التابع للشركة وبالتالي زيادة عدد السفن التي سوف تمر بالقناة، مشيدا في هذا الصدد بالدور المصري الفاعل والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه، أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بقرار الشركة، مشيرا إلى ما تتمتع به السفن التي تمر بقناة السويس من أمان وعدم التعرض لأي تهديدات.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه بي موللر – ميرسك" حرص المجموعة على توسيع آفاق التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.. مشيرا الى أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لاستكشاف فرص إضافية للتعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المتكاملة، فضلا عن قطاع إعادة تدوير السفن، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على الأهمية التي توليها مصر لضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لخفض حدة التوترات في المنطقة، واستعادة الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وسلامة سلاسل الإمداد. كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية سوف تقدم كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح عمل واستثمارات الشركة في مصر.