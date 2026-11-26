أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، عن تنفيذ 767 عملية استهداف طالت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وآلياتها ومخازن أسلحتها.

وأوضحت القوات، في بيان لها، أن العمليات أسفرت عن تحييد 117 من قيادات ميليشيا الحوثي وعناصرها، وتدمير وإعطاب 87 آلية ووسيلة قتالية.

استهداف الأحياء السكنية والمدارس

وأكدت القوات أن استهداف الميليشيا للأحياء السكنية والمدارس يعد جريمة إرهابية وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

التحالف: دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الحديدة

في سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الحديدة باليمن.

وأضاف التحالف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت المنصة في اعتدائها على مصفاة جازان اليوم الخميس.

استهداف مصفاة جازان من قبل الحوثيين

وقبل قليل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض مصفاة جازان لاعتداء من قبل الميليشيا الحوثية.

وأكد التحالف في بيان أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم.

كان التحالف قد ذكر في وقت سابق، عن التعامل مع خطر في جازان جراء هجوم حوثي، كما أعلن صباح اليوم الخميس عن اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية.