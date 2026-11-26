وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، تشريعا جديدا يقضي بفرض حظر لمدة 5 سنوات على تصنيع وبيع ألعاب الأطفال المعتمدة على روبوتات الدردشة المدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الدمى والدباديب الناطقة والروبوتات التي تستخدم الإنترنت لإجراء محادثات تفاعلية مع الأطفال.

وقالت هوكول، التي أعيد انتخابها مؤخرا، إن القرار يستهدف حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، مؤكدة أن أولياء الأمور لا ينبغي أن يشعروا بالقلق من تعرض أبنائهم لمحادثات غير مناسبة أو محاولات للتأثير على مشاعرهم أو انتهاك خصوصيتهم أثناء اللعب.

وأضافت أن التشريع يحمل أهمية شخصية بالنسبة إليها بصفتها أما وجدة، مشددة على أن حماية الأسر والأطفال تأتي في مقدمة أولوياتها.

محتوى صادم ومخاوف من استغلال الأطفال

جاء القرار بعد تقارير وتحقيقات كشفت عن تجاوزات خطيرة في بعض الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهر تحقيق أجرته شبكة NBC News، أن لعبة تعرف باسم Pixie Paw، وتسوق للأطفال بداية من عمر 3 سنوات، قدمت معلومات عن فرق الإعدام والمجازر، كما تطرقت لعبة القط المحشو التفاعلي إلى موضوعات تتعلق بالاغتصاب الجماعي.

وأشار تقرير صادر عن منظمة PIRG المعنية بحماية المستهلك إلى أن اختبارات ألعاب الذكاء الاصطناعي الموجهة للأطفال كشفت عن مناقشتها موضوعات جنسية صريحة، وتقديم معلومات للأطفال حول أماكن العثور على أعواد الثقاب داخل المنازل، فضلا عن إظهار ردود فعل عاطفية سلبية عندما يضطر الطفل إلى إنهاء المحادثة.

وأوضحت هوكول أن بعض هذه الألعاب لا تتضمن أدوات رقابة أبوية كافية، أو تفتقر إليها تماما، كما أن أنظمة الحماية قد تصبح أقل فاعلية كلما طالت المحادثة.

وأضافت أن بعض المنتجات تستطيع تسجيل أصوات الأطفال أو مسح وجوههم، ما يثير مخاوف إضافية بشأن الخصوصية.

الذكاء الاصطناعي

نيويورك تشدد الرقابة على الذكاء الاصطناعي

من جانبها، أكدت المدعية العامة لـ ولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أن روبوتات الدردشة المدمجة في ألعاب الأطفال قد تعرض الصغار لمحتوى غير ملائم وتهدد صحتهم النفسية، مشددة على أن مكتبها لن يتردد في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات لمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي من الإضرار بالأطفال.

ويأتي التشريع الجديد ضمن سلسلة إجراءات تتبناها هوكول لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما وقعت الشهر الماضي قانونا يفرض قيودا على بعض خصائص روبوتات الدردشة الموجهة للقاصرين، بما يشمل الميزات التي تشجع على الاعتماد العاطفي المفرط أو إيذاء النفس أو المحادثات الجنسية الصريحة.

كما سبق أن فرضت الحاكمة وقفا مؤقتا لمدة عام على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الولاية.

تحركات مماثلة في كاليفورنيا ومنصات التجارة الإلكترونية

لا تعد نيويورك الولاية الأمريكية الوحيدة التي تتجه لتقييد هذا النوع من الألعاب، إذ سبق أن أقرت كاليفورنيا إجراء مماثلا يفرض وقفا لمدة 4 سنوات على بيع وتصنيع الألعاب المزودة برفقاء افتراضيين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، وجه تحالف يضم أكثر من 155 خبيرا في التكنولوجيا وسلامة الأطفال رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، والرئيس التنفيذي لشركة eBay، جيمي إيونوني، طالبوا فيها الشركتين بمنع بيع ألعاب الذكاء الاصطناعي عبر منصتيهما.

وشددت راشيل فرانز، الناشطة في مجال حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا، على ضرورة إخضاع هذه الألعاب لاختبارات سلامة صارمة قبل طرحها للمستهلكين، مشبهة ذلك باختبارات أمان السيارات قبل السماح باستخدامها على الطرق.

وأكدت أمازون التزامها بسلامة الأطفال والأسر، واشتراط امتثال المنتجات التي يبيعها البائعون الخارجيون للقوانين واللوائح المعمول بها، فيما أوضحت eBay أنها تراجع سياساتها باستمرار وتتعاون مع الجهات التنظيمية لضمان سلامة منصتها ومواكبة معايير الأمان المتغيرة.