ظهرت أول صور حية مسربة لهاتف ريلمي القادم Realme 17 Pro، تكشف عن ملامح تصميمه وبعض مواصفاته المتوقعة، وسط ترقب لواحدة من أبرز ترقياته المحتملة، وهي بطارية ضخمة بسعة 10 آلاف مللي أمبير، قد تمنحه ميزة تنافسية قوية في سوق الهواتف الذكية.

وتأتي الصور الجديدة بعد تسريبات سابقة ظهرت خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، كشفت عن مجموعة من المواصفات المحتملة للهاتف، فيما أظهرت الصور المنشورة على منصة “إكس” تصميم الجهاز من الأمام والخلف.

تصميم Realme 17 Pro يظهر تغييرات محدودة في الكاميرا



تظهر الصور أن ريلمي لا تخطط لإجراء تغييرات جذرية على التصميم الخلفي مقارنة بالجيل السابق، إذ يحتفظ Realme 17 Pro بوحدة الكاميرات المربعة، مع إعادة ترتيب العدسات داخلها.

وتضم وحدة الكاميرا فتحتين بتصميم طولي يشبه الكبسولة، بينما يقع فلاش LED أسفل الوحدة، ويأتي الغطاء الخلفي بلمسة نهائية داكنة غير لامعة، مع جوانب مسطحة بالكامل.

أما الواجهة الأمامية، فتظهر بشاشة تحيط بها حواف نحيفة، مع فتحة دائرية في المنتصف مخصصة للكاميرا الأمامية.

تصميم Realme 17 Pro

بطارية 10 آلاف مللي أمبير.. أبرز مفاجآت الهاتف



تتمثل أبرز الترقيات المحتملة في البطارية، إذ تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة سعتها 10 آلاف مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 65 واط عبر منفذ USB-C.

ويمثل ذلك زيادة ملحوظة مقارنة بهاتف Realme 16 Pro، الذي يأتي ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

مواصفات Realme 17 Pro المتوقعة



وفقا للمعلومات المسربة، من المتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع الاعتماد على معالج ميدياتك Dimensity 7300 المصنوع بتقنية 4 نانومتر.

ويضم المعالج أربعة أنوية Cortex-A78 للأداء بتردد يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، إلى جانب أربعة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة بتردد 2 جيجاهرتز.

أما الكاميرات، فلا تزال تفاصيلها غير محسومة، لكن بعض التسريبات تشير إلى احتمال تراجع دقة الكاميرا الأمامية من 50 ميجابكسل في الجيل السابق إلى 32 ميجابكسل في الإصدار الجديد.

كما لم تتأكد حتى الآن إمكانية احتفاظ الهاتف بالكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل الموجودة في Realme 16 Pro.

موعد إطلاق Realme 17 Pro



لم تعلن ريلمي رسميا عن الهاتف حتى الآن، ولذلك تظل المواصفات والتصميم المتداولان قابلين للتغيير قبل الإطلاق الرسمي.

ومع ذلك، تكشف الصور المسربة عن الملامح الأولى للجهاز، بينما تظل البطارية بسعة 10 آلاف مللي أمبير أبرز المواصفات المنتظرة، خاصة إذا نجحت الشركة في تقديم هذه السعة الكبيرة ضمن تصميم عملي ونحيف.