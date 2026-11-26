تستعد شركة سامسونج، لإطلاق تحديث واجهة One UI 9.5، الذي يأتي بمجموعة من المزايا والتحسينات الجديدة لهواتف Galaxy، تشمل تعزيز الخصوصية من خلال قفل التطبيقات بشكل مستقل، وتطوير أدوات التصوير، وإضافة خصائص جديدة إلى تطبيق Samsung Health، فضلا عن توفير خيارات أوسع لتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

وأطلقت سامسونج النسخة التجريبية من التحديث في منتصف نوفمبر، لتكون متاحة في البداية لمستخدمي سلسلة Galaxy S26، ضمن برنامج الوصول المبكر الذي يشمل حاليا ست دول، مع إمكانية التوسع لاحقا ليضم مزيدا من الأجهزة، بما في ذلك هواتف سلسلتي Galaxy S وGalaxy Z، على غرار ما اتبعته سامسونج في إصدارات سابقة.

قفل التطبيقات وتعزيز الخصوصية



من أبرز إضافات One UI 9.5 ميزة App Lock، التي تتيح للمستخدمين قفل التطبيقات بشكل مستقل باستخدام البصمة أو وسائل حماية الشاشة الأخرى، دون الحاجة إلى الاعتماد على ميزة المجلد الآمن.

وتوفر الخاصية حماية إضافية تشمل إخفاء إشعارات التطبيقات المقفلة وبيانات الأدوات المصغرة المرتبطة بها، ويمكن تفعيلها عبر الضغط المطول على أيقونة التطبيق واختيار رمز القفل، مع إمكانية إدارة التطبيقات المحمية من خلال إعدادات الهاتف.

كما تتكامل الميزة مع خاصية "عرض الخصوصية" في هاتف Galaxy S26 Ultra، بما يسمح بتفعيل حماية الشاشة أثناء استخدام التطبيقات المقفلة.

واجهة One UI 9.5

تحسينات الكاميرا وأدوات التصوير الاحترافي

تقدم سامسونج تحسينات جديدة لوضعي Pro وPro Video، من خلال إضافة زري اختصار قابلين للتخصيص بجوار زر التصوير، للوصول السريع إلى أدوات مثل المؤقت ونسبة أبعاد الصور والمدرج التكراري وإعدادات الكاميرا.

كما أصبحت ميزة الإعدادات المسبقة متاحة مباشرة، بعدما كانت مقتصرة على تطبيق مساعد الكاميرا، لتسمح بحفظ إعدادات التصوير المفضلة، بما يشمل التركيز والتعريض وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض.

وتشمل التغييرات إعادة تصميم واجهة الكاميرا بأزرار أكبر، وإضافة خيار التصوير بدقة 24 ميجابكسل مباشرة إلى التطبيق الأساسي في سلسلة Galaxy S26، إلى جانب تحسينات مرتقبة لشريط التحكم بالتقريب.

Galaxy S26 Ultra

تحديثات سامسونج Health



يحصل تطبيق سامسونج Health على ميزة Mindful Note، التي توفر مساحة لتدوين الأفكار والتأملات اليومية، مع مقترحات للكتابة تتناول العلاقات والعمل والأهداف والتفكير في الذات.

وتدعم الميزة إرفاق الصور وتسجيل الحالة المزاجية، مع إمكانية إضافة علامات مرتبطة بالنوم والرياضة والعمل لمتابعة العادات اليومية.

كما توسع سامسونج نطاق إتاحة ميزة Medications عالميا، والتي تسمح بمتابعة الأدوية الموصوفة وإضافة الفيتامينات والمكملات الغذائية وضبط تذكيرات بمواعيد تناولها.

تخصيص أكبر للشاشة الرئيسية وشاشة القفل



تضيف One UI 9.5 ميزة Live Effect، التي تمنح الصور المختارة على شاشة القفل تأثيرا ثلاثي الأبعاد يعتمد على تحليل العناصر القريبة والبعيدة، مع ظهور تأثير تفاعلي عند إمالة الهاتف.

وتقدم سامسونج أيضا أداة ساعة جديدة بحجم 4×2 للشاشة الرئيسية، تجمع بين عرض الوقت التناظري والرقمي، مع إمكانية تعديل الشكل والألوان ومستوى الشفافية.

وبهذه الإضافات، تركز سامسونج في تحديث One UI 9.5 على تطوير الخصوصية والتصوير والصحة الرقمية، إلى جانب توسيع إمكانات تخصيص تجربة الاستخدام على هواتف Galaxy.