بدأت شركة سامسونج، في طرح تحديث الأمان لشهر نوفمبر 2026 لمجموعة جديدة من أجهزتها، تشمل هواتف Galaxy S24 وGalaxy S25، إلى جانب الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز مستوى الحماية والأمان على أجهزتها وتوفير أحدث الإصلاحات الأمنية للمستخدمين.

وبحسب ما ذكره موقع “androidheadlines”، يأتي التحديث الجديد محملا بـ179 إصلاحا أمنيا لمعالجة مجموعة متنوعة من الثغرات والمشكلات الأمنية، بواقع 155 إصلاحا مقدما من شركة جوجل، و24 إصلاحا طورته سامسونج بشكل مستقل، ومن بين هذه الإصلاحات، هناك 20 ثغرة مصنفة ضمن المستوى الحرج، وجميعها ضمن الإصلاحات التي قدمتها جوجل.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة بسامسونج، كشفت الشركة عن تفاصيل 17 ثغرة من أصل 24، بينما فضلت عدم الإفصاح عن تفاصيل الثغرات السبع المتبقية في الوقت الحالي، لحين وصول التحديث إلى نطاق أوسع من الأجهزة.

هواتف Galaxy

وتشمل الإصلاحات المعلنة تحسينات أمنية مرتبطة بمعالجات Exynos وأجهزة المودم، ومحمل الإقلاع، إلى جانب معالجة مشكلات تتعلق بالتحقق من صحة المدخلات، وتجاوز سعة الذاكرة المؤقتة، وتطبيقات الاتصال وجهات الاتصال والرسائل، وغيرها من المكونات الأساسية للنظام.

8 أجهزة تبدأ الحصول على التحديث

بدأت سامسونج بالفعل إرسال تحديث نوفمبر 2026 في كوريا الجنوبية، ليشمل ثمانية أجهزة هي:

- Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra.

- Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra.

- Galaxy Tab S10+ وGalaxy Tab S10 Ultra.



ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى بقية الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، وفقا لجدول التوزيع المعتاد لتحديثات سامسونج الأمنية.

ومع ذلك، سيجري طرحه تدريجيا، ما يعني أن موعد وصوله قد يختلف من مستخدم إلى آخر بحسب المنطقة والجهاز.

ويمكن للمستخدمين التحقق يدويا من توفر التحديث عبر الانتقال إلى الإعدادات> ثم تحديث البرنامج> والضغط على التحقق من وجود تحديثات.

One UI 9.5 تقترب من الوصول إلى أجهزة سامسونج

بالتزامن مع استمرار طرح التحديثات الأمنية، تستعد سامسونج لإطلاق واجهة One UI 9.5 للأجهزة المؤهلة خلال مطلع عام 2027، وسط توقعات بظهورها في يناير أو فبراير بالتزامن مع الكشف عن سلسلة Galaxy S27.

وفي السياق نفسه، بدأت الشركة بالفعل اختبار الإصدار التجريبي الأول من واجهة One UI 9.5 لهواتف Galaxy S26، في خطوة تمهد لتوسيع نطاق الاختبارات خلال الفترة المقبلة، قبل إطلاق الإصدار المستقر للمستخدمين.