كشفت مقاطع فيديو مسربة عن ملامح التصميم المتوقع لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S27 المرتقبة، وذلك قبل أشهر من موعد إطلاقها الرسمي، بعدما استعرضت شركة Thinborne المتخصصة في تصنيع أغطية الحماية نماذج تجريبية للأجهزة الأربعة المنتظرة، ما يقدم نظرة مبكرة على التغييرات التصميمية التي قد تعتمدها الشركة في جيلها المقبل.

وتظهر المقاطع نماذج وهمية لهواتف Galaxy S27 وGalaxy S27+ وGalaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra، خلال اختبار أغطية الحماية المخصصة لها، مع ظهور اختلافات واضحة في تصميم الكاميرات الخلفية بين الإصدارات الأساسية والفئات الأعلى.

تصميم كاميرات مختلف في Galaxy S27 Pro وUltra



وفقا للمقاطع المسربة، من المتوقع أن يحتفظ هاتفا Galaxy S27 وGalaxy S27+ بالتصميم المألوف الذي اعتمدته سامسونج في أجيالها الأخيرة، دون تغييرات جذرية في المظهر الخارجي.

في المقابل، يظهر هاتفا Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra بمنطقة كاميرات خلفية أعرض وأكثر بروزا، في خطوة قد تستهدف منح الإصدارات الأعلى هوية تصميمية مختلفة عن النسخ الأساسية.

ورغم التشابه العام المتوقع بين تصميم هاتفي Pro وUltra، فإن بعض الاختلافات ستظل قائمة بينهما، سواء من حيث الحجم أو المواصفات والميزات.

نماذج وهمية لهواتف Galaxy S27

قلم S Pen يميز Galaxy S27 Ultra



يتمثل أحد أبرز الفروق المتوقعة بين الإصدارين في دعم قلم S Pen، إذ تشير التسريبات إلى احتفاظ Galaxy S27 Ultra بفتحة مدمجة داخل الهيكل لتخزين القلم، بينما لا يتوقع أن يدعم Galaxy S27 Pro قلما مدمجا بالطريقة نفسها.

وتعزز هذه التفاصيل أغطية الحماية التي ظهرت في الفيديو، إذ يتضمن الغطاء المخصص لإصدار Ultra فتحة خاصة بالقلم، بما يتوافق مع التصميم المتوقع للهاتف.

موعد إطلاق سلسلة Galaxy S27



ورغم أن النماذج التجريبية وأغطية الحماية توفر مؤشرات مبكرة على توجهات سامسونج التصميمية، فإنها لا تمثل النسخ النهائية من الهواتف، إذ تعتمد الشركات المصنعة للإكسسوارات أحيانا على أبعاد وتصميمات أولية قد تخضع للتعديل قبل الإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن سلسلة Galaxy S27 خلال أوائل عام 2027، ضمن جدولها المعتاد لإطلاق هواتفها الرائدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وفبراير.

وحتى الآن، لم تؤكد سامسونج رسميا أسماء الإصدارات الأربعة أو تصميماتها أو مواصفاتها، ومن المنتظر أن تكشف التسريبات والاعتمادات التنظيمية والتشويقات الرسمية المقبلة عن مزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق.