تدرس شركة سامسونج اعتماد أسعار إطلاق أعلى من المستهدفات الداخلية السابقة لسلسلة هواتف Galaxy S27 المرتقبة، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف ذاكرة الهواتف المحمولة، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على هوامش أرباح قطاع الهواتف الذكية.

وبحسب تقرير نشره موقع CEO Score Daily، قد لا تجد سامسونج خيارا سوى تعديل استراتيجيتها التسعيرية بالاتجاه نحو رفع أسعار هواتفها الرائدة المقرر إطلاقها خلال عام 2027.

وسجل قطاعا تجربة الأجهزة المحمولة MX والشبكات في سامسونج خسائر تشغيلية مجمعة بلغت 600 مليار وون خلال الربع الثالث، رغم تحقيق إيرادات وصلت إلى 37.3 تريليون وون.

وجاءت هذه النتائج رغم رفع الشركة أسعار التوريد للمصانع الخاصة بسلسلة Galaxy S26 والجيل الثامن من الهواتف القابلة للطي، إلى جانب بعض الطرازات متوسطة الفئة.

Galaxy S27

ارتفاع تكاليف الذاكرة يقود الضغوط



وتعد الزيادة الحادة في أسعار ذاكرة الهواتف المحمولة العامل الأبرز وراء هذه الضغوط، إذ ارتفع متوسط سعر شراء سامسونج التراكمي لمكونات الذاكرة المحمولة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 263% مقارنة بمتوسط العام السابق.

وبلغت قيمة مشتريات الشركة الخارجية من هذه المكونات نحو 7.6993 تريليون وون خلال الأشهر التسعة الأولى، ما يمثل 12.3% من إجمالي الإنفاق على المواد الخام في قطاع تجربة الأجهزة Device eXperience.

كما زادت تكاليف المعالجات بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، لتضيف مزيدا من الأعباء على تكاليف الإنتاج.

ولا تقتصر الضغوط على سامسونج وحدها، إذ لا تزال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لخوادم الذكاء الاصطناعي تستحوذ على جانب كبير من إمدادات رقائق DRAM وNAND، الأمر الذي يحد من المعروض المتاح لقطاع الهواتف الذكية ويبقي أسعار الذاكرة عند مستويات مرتفعة.

معالجات Exynos 2700 وفئة Pro ضمن استراتيجية سامسونج



وخلال مكالمة إعلان النتائج المالية الأخيرة، أقر مسؤولو سامسونج باستمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع التكاليف حتى عام 2027، مشيرين إلى توجه الشركة نحو استعادة الربحية من خلال التركيز بصورة أكبر على الفئات الرائدة ذات هوامش الأرباح الأعلى.

وتتضمن هذه الاستراتيجية توسيع الاعتماد على معالج Exynos 2700 المطور داخليا، عبر إتاحته في الإصدارات الأساسية وPlus، إلى جانب طراز Pro المتوقع أن يأتي في مرتبة أدنى من إصدار Ultra.

ومن المتوقع أن يسهم تقديم فئة Pro جديدة من دون قلم S Pen في إنشاء مستويات سعرية أكثر وضوحا داخل السلسلة، بما يمنح المستهلكين خيارات متعددة ويدفع شريحة منهم إلى الترقية نحو الإصدارات الأعلى.

تغييرات في كاميرا Galaxy S27 Ultra



وعلى صعيد المواصفات، تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S27 Pro قد يحصل على جانب كبير من الإمكانات التقنية الموجودة في إصدار Ultra، ولكن ضمن هيكل أصغر حجمًا، مع احتفاظ الإصدار الأعلى بقلم S Pen.

كما تشير المعلومات المتداولة إلى أن سامسونج أجرت تعديلات على منظومة التصوير في Galaxy S27 Ultra، إذ تتجه للاستغناء عن نظام التقريب البصري المزدوج Dual Telephoto، والاعتماد بدلا منه على كاميرا تقريب واحدة توفر تقريبا بصريا يصل إلى 5 أضعاف.

أسعار Galaxy S27 مرشحة للارتفاع



وبالنظر إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المكونات، إلى جانب التغييرات التي تعتزم سامسونج إدخالها على تشكيلة هواتفها واستراتيجيتها التسعيرية، تبدو سلسلة Galaxy S27 مرشحة للطرح بأسعار ابتدائية أعلى من التقديرات والمستهدفات التي وضعتها الشركة في مراحل التخطيط الأولى.

ويعكس هذا التوجه حجم التحديات التي يواجهها سوق الهواتف الذكية، في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة والمعالجات واستمرار المنافسة على المكونات المتقدمة، وهي عوامل قد تدفع سامسونج والشركات المنافسة إلى إعادة النظر في سياساتها السعرية خلال الفترة المقبلة.