كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية فى الظهر منذ فترة قصيرة.

وقالت نجوى فؤاد، فى تصريح مقتضب لـ"صدى البلد": “هناك تحسن تدريجي أشعر به بعد إجراء العملية وأحمد الله على كل حال”.

نجوي فؤاد: أشعر بالوحدة بسبب غياب المقربين عني

سبق أن كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها النفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: “خضعت لعملية جراحية بسبب الغضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن”.

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.