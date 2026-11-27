أطلقت شركة روكستار Rockstar Games، أول تحديث رسمي للعبة GTA 6 بعد طرحها، مستهدفة معالجة مجموعة من الأخطاء التقنية والمشكلات التي واجهت اللاعبين خلال الأيام الأولى من الإطلاق، والتي تراوحت بين أعطال بسيطة ومشكلات أثرت بشكل مباشر على تجربة اللعب وتقدم المهام الرئيسية.

ويأتي التحديث الجديد لأجهزة بلايستيشن 5 وXbox، إذ سيطلب من اللاعبين تنزيله وتثبيته عند تشغيل اللعبة خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الإصلاحات التي تتضمنها النسخة الجديدة.

ورغم أن GTA 6 لا تعتمد على نمط اللعب الجماعي في إصدارها الحالي، فإن تثبيت التحديث يظل خطوة مهمة لتجنب المشكلات التي قد تعيق التقدم داخل أحداث اللعبة، خاصة تلك المرتبطة بالمهام وتفاعلات الشخصيات.

7 مشكلات رئيسية تعالجها روكستار في GTA 6

وفقا لملاحظات التحديث الرسمية، ركزت روكستار على إصلاح 7 مشكلات ظهرت لدى اللاعبين منذ إطلاق اللعبة، وتشمل:

1. أعطال اللعبة المفاجئة: معالجة عدة مشكلات كانت تتسبب في توقف اللعبة وانهيارها أثناء التشغيل.

2. مشكلات الطقس: إصلاح خلل كان يمنع تغير الأحوال الجوية لفترات زمنية طويلة داخل عالم اللعبة.

3. الحفظ التلقائي: معالجة مشكلة كانت تؤدي إلى عدم حفظ تقدم اللاعبين تلقائيا بالشكل الصحيح.

4. المكالمات الهاتفية: إصلاح مشكلات تسببت في تأخر وصول المكالمات داخل اللعبة، بما فيها المكالمات المرتبطة بتقدم القصة وفتح المهام الجديدة.

5. مستوى المطاردة الأمنية: معالجة خلل كان يمنع اللاعبين من التخلص من مستوى الملاحقة الأمنية بعد ارتكاب المخالفات.

6. التدريب في صالة الألعاب الرياضية: إصلاح مشكلة منعت اللاعبين من أداء تمرين رفع الأثقال داخل صالات الألعاب الرياضية.

7. تسليم الحقائب للشخصية الرئيسية: معالجة خلل كان يمنع بعض الشخصيات المرافقة من تسليم حقائب البضائع غير القانونية إلى اللاعب.

تحديث GTA 6

تحديث مهم لتجنب تعطيل المهام الرئيسية



تكتسب بعض الإصلاحات أهمية خاصة، لا سيما مشكلة المكالمات الهاتفية التي تلعب دورا أساسيا في تقدم أحداث القصة وفتح مهام جديدة، إذ كان تأخر وصولها قد يؤدي إلى تعطيل تقدم اللاعبين داخل اللعبة.

كما أن مشكلة عدم القدرة على التخلص من مستوى الملاحقة الأمنية كانت تؤثر على تجربة اللعب، وتجعل بعض المواقف أكثر تعقيدا مما ينبغي.

ويعكس التحديث الأول بعد الإطلاق اهتمام روكستار بمعالجة المشكلات التي ظهرت مع الاستخدام الفعلي للعبة، لضمان تجربة أكثر استقرارا وسلاسة للاعبين على منصات الألعاب المنزلية.