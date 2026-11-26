يستعد تطبيق واتساب لإضافة ميزة جديدة من شأنها تطوير تجربة التواصل داخل المحادثات الفردية والمجموعات، من خلال تقديم الملصقات الصوتية Sound Stickers، التي تتيح للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو الموجودة في معرض الهاتف إلى ملصقات متحركة مصحوبة بأصوات، بدلا من الملصقات التقليدية الصامتة.

وبدأت الميزة الجديدة في الوصول إلى عدد محدود من مستخدمي النسخ التجريبية على نظام أندرويد، بعد أشهر من الاختبارات الداخلية، في خطوة تمهد لطرحها على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

وكانت الميزة قد ظهرت للمرة الأولى خلال أكتوبر الماضي في إصدارات تجريبية مبكرة، قبل أن تبدأ واتساب إتاحتها فعليا لبعض المختبرين، لتقدم طريقة جديدة للتعبير عن ردود الفعل داخل المحادثات، تجمع بين الصور المتحركة والمقاطع الصوتية والرسائل الصوتية القصيرة.

كيف تعمل الملصقات الصوتية في واتساب؟



تعتمد الميزة الجديدة على أداة إنشاء الملصقات داخل التطبيق، إذ يمكن للمستخدم الضغط على خيار إنشاء ملصق Create a Sticker، ثم اختيار مقطع فيديو من معرض الهاتف، ليحوله واتساب تلقائيا إلى ملصق متحرك.

وبعد ذلك، يظهر زر جديد لإضافة الصوت داخل واجهة التحرير، يتيح الاختيار بين أربعة مصادر صوتية مختلفة، تشمل الاحتفاظ بالصوت الأصلي للفيديو، أو استخدام أحد المؤثرات الصوتية الجاهزة، أو تسجيل رسالة صوتية قصيرة مباشرة من المحرر، أو اختيار ملف صوتي محفوظ عبر تطبيق الملفات.

الملصقات الصوتية في واتساب

وتسمح أداة التسجيل الصوتي بتسجيل مقاطع تصل مدتها إلى 5 ثوان، كما يظهر رمز صوتي صغير على الملصق للتنبيه إلى احتوائه على صوت.

ويمكن مشاركة هذه الملصقات داخل المحادثات الفردية والمجموعات، مع اعتماد التشغيل الصامت افتراضيا، بحيث لا يسمع الصوت إلا عندما يضغط المستلم على أيقونة الصوت.

وعند تشغيل الملصق، يتكرر الصوت تلقائيا ثلاث مرات قبل التوقف، مع استمرار توفير التشفير التام بين الطرفين لحماية الملصق المتحرك والمحتوى الصوتي المصاحب له.

الميزة تصل أيضا إلى هواتف آيفون



لم تقتصر الاختبارات على نظام أندرويد، إذ ظهرت الملصقات الصوتية أيضا في النسخة التجريبية من واتساب لنظام iOS، التي تحمل رقم 26.46.10.70.

وتتضمن نسخة آيفون دعم إضافة الأصوات إلى الملصقات، إلى جانب مكتبة من المؤثرات الصوتية الجاهزة، مثل خرخرة القطط وصوت صراصير الليل وضحكات الأطفال الغريبة، وغيرها من المؤثرات التي يمكن استخدامها لإضفاء طابع مختلف على المحادثات.

موعد الإطلاق وتوافر الميزة



تتوفر الميزة حاليا لمجموعة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، وتحديدا الإصدار 2.26.47.1 عبر متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع توسيع نطاق إتاحتها خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يزال موعد وصول الملصقات الصوتية إلى جميع المستخدمين غير محدد، كما أن إنشاء هذه الملصقات في النسخة التجريبية الحالية على أندرويد يتطلب اختيار مقطع فيديو من معرض الهاتف.