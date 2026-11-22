أعلنت شركة واتساب، إصلاح ثغرة أمنية في تطبيقها لنظام أندرويد، يشتبه في استغلالها من جانب أحد المحتالين لتعزيز مصداقية الرسائل الاحتيالية وخداع المستخدمين، بعدما أتاحت إمكانية الكشف عن معلومات عنوان بروتوكول الإنترنت IP الخاص بأجهزة الضحايا في ظروف محددة.

وتحمل الثغرة رقم CVE-2026-23871، واكتشفها فريق الأمن التابع لـ واتساب، وهي مرتبطة بميزة الإعلانات التي تتيح للمستخدمين بدء محادثة مباشرة عبر التطبيق، والمعروفة باسم Click to WhatsApp، وتؤثر على تطبيقي واتساب وواتساب بيزنس على أجهزة أندرويد قبل الإصدار 2.26.17.4.

كيف استغل المحتالون ثغرة واتساب؟



ترتبط المشكلة بوجود قصور في التحقق من صحة الروابط الخارجية المستخدمة في الردود على الإعلانات، إذ كان بإمكان المهاجم استغلال رابط يتحكم فيه لإرسال ملفات وسائط خبيثة، بالتزامن مع عرض رسالة مصممة خصيصا داخل محادثة واتساب.

وكان من الممكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى كشف معلومات عنوان IP الخاص بجهاز المستخدم للمهاجم، بما يمثل تهديدًا لخصوصية المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن الثغرة ربما استخدمت بالتزامن مع رسائل مزعجة واحتيالية محددة، مشيرة إلى أن فريقها اكتشف المشكلة أثناء العمل على تعطيل حملة احتيال إلكتروني.

وأضافت أن هناك اعتقادا بأن المحتال استخدم هذه الثغرة لجعل رسائله الاحتيالية تبدو أكثر مصداقية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الهجمات أو عدد المستخدمين المتأثرين.

واتساب

ثغرتان إضافيتان تهددان مستخدمي واتساب

إلى جانب الثغرة الأولى، كشفت واتساب عن إصلاح ثغرتين أمنيتين أخريين متوسطتي الخطورة، مؤكدة عدم وجود أدلة على استغلالهما في هجمات فعلية.

تحمل الثغرة الثانية الرقم CVE-2026-102769، وتتعلق بخلل من نوع حقن SQL في إصدارات واتساب لأندرويد السابقة للإصدار 2.26.35.74.

وكان من الممكن استغلالها عندما يضغط المستخدم على رسالة خبيثة تحمل تفاصيل طلب، أرسلت من خلال نسخة غير رسمية من التطبيق، ما قد يؤدي إلى حذف ملفات واتساب المخزنة محليا على الجهاز.

وفي حالة وصول الرسالة أثناء اتصال المستخدم بالإنترنت، كان بإمكان المهاجم أيضا الحصول على معلومة واحدة من قاعدة بيانات محادثاته، من خلال تحليل توقيت إشعار تسليم الرسالة بعد التسبب في تعطل التطبيق.

وجرى الإبلاغ عن هذه الثغرة بواسطة باحث أمني خارجي من خلال برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات التابع لشركة “ميتا”.

ثغرة في نظام التحقق الأمني الخاص بـMeta AI

أما الثغرة الثالثة فتحمل الرقم CVE-2026-44908، واكتشفها باحثو شركة “ميتا”، وترتبط بنظام التحقق عن بعد الذي تستخدمه تطبيقات واتساب للتأكد من موثوقية البنية التحتية للحوسبة السرية الخاصة بخدمة Meta AI.

وكان من الممكن أن تسمح هذه المشكلة لمهاجم يمتلك موقعا داخل البنية التحتية لشركة “ميتا” بتجاوز آلية الثقة الأمنية المعتمدة على عتاد الجهاز، باستخدام شهادة إلكترونية غير موقعة بمفتاح الشركة المصنعة للعتاد.

وأثرت الثغرة على إصدارات محددة من تطبيقي واتساب وواتساب للأعمال على نظامي iOS وأندرويد، بالإضافة إلى تطبيق واتساب لأجهزة Mac.

وأكدت الشركة أن استغلال هذه الثغرة كان يتطلب نشر الشهادة المستخدمة في الهجوم مسبقا داخل سجل خارجي مخصص للشفافية الرقمية، موضحة أن مراجعة السجلات أثبتت ارتباط جميع الشهادات المنشورة بسلسلة الثقة الأمنية للعتاد، وهو ما يؤكد عدم رصد أي استغلال للثغرة.