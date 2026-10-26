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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: تيسير إجراءات سفر المواطنين المصريين إلى ليبيا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، أنه في إطار جهودها لتيسير إجراءات سفر المواطنين المصريين إلى دولة ليبيا، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تم إقرار عدد من التيسيرات المتعلقة بالسفر إلى ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن التيسيرات تشمل السماح للمواطنين المصريين حاملي الإقامات السارية في ليبيا وتأشيرات الخروج والعودة بالسفر دون الحاجة إلى الحصول على تصريح مسبق، وأن التيسيرات تشمل: السماح لذويهم (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) بالسفر سواء برفقتهم أو بصورة منفردة، شريطة تقديم ما يثبت حيازة صاحب الإقامة لإقامة سارية وتأشيرة خروج وعودة صادرة عن السلطات الليبية، وذلك إلى الجهات المختصة بمطارات المغادرة داخل جمهورية مصر العربية.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالشركات الوطنية الراغبة في إيفاد عمالة مصرية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ أعمالها، ممن لا تنطبق عليهم التيسيرات المشار إليها، التقدم إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع للوزارة بمنطقة المهندسين (مكتب تصديقات أحمد عرابي)، للحصول على الموافقة المسبقة اللازمة للسفر.

وزارة الخارجية تيسير إجراءات المواطنين المصريين ليبيا

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